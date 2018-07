La sfida tra Android e iOS continua nel Q2 2018

Nomine Rai - lotta M5S-Lega per il Tg1 : è sfida tra Gomez e Sangiuliano : La battaglia dei telegiornali è cominciata. Ed è il Tg1 il bottino più pregiato, ragione di uno scontro sotterraneo e di tatticismi esasperati tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, ognuno deciso a piazzare il proprio candidato: Gennaro Sangiuliano per la Lega, Peter Gomez per il M5S....

Baglioni - “A Sanremo Big e Giovani unica categoria in gara”/ Rivoluzione in atto : sfida tra 24 artisti : Baglioni, "Addio a Big e Giovani a Sanremo": il direttore artistico del Festival della musica italiana sottolinea come la gara avrà una categoria unica e non ci sarà più la divisione solita.(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 22:22:00 GMT)

Tour de France 2018 : è ormai sfida tra Froome e Thomas per la maglia gialla? Gli avversari sembrano aver smesso di crederci : Quanto (non) visto oggi nella prima tappa sui Pirenei ha deluso notevolmente i grandi appassionati che si attendevano i fuochi d’artificio al Tour de France e che invece si sono dovuti accontentare di vedere una marcatura diretta tra i big di classifica in una frazione da sbadigli se non fosse stato per la bella fuga vincente di Alaphilippe (oltre alla caduta da brividi di Philippe Gilbert e alla protesta dei contadini con tanto di lancio ...

Fca : tra scetticismo dei mercati e presunti matrimoni - la prima sfida del venditore Manley è trovare qualcosa da vendere : La designazione di Mike Manley, 54enne inglese ex numero uno di Jeep, come successore di Sergio Marchionne alla guida di FCA ha avuto come effetto immediato le dimissioni di Alfredo Altavilla, fino a poche ore fa responsabile del gruppo per tutta l’area Emea (le deleghe sono andate ad interim al neo ad), molto vicino a John Elkann, ma soprattutto l’altro candidato “forte” alla poltrona di CEO. Non un normale ...

Una sfida tra innovatori informatici per portare l'antica cantina sul web. Ecco Ciù Ciù digital : OFFIDA Come portare sul web un'azienda storica come la cantina Ciù Ciù di Offida? Lo deciderà una sfida. L'azienda vitivinicola offidana ha infatti annunciato un hackathon , una sorta di raduno di ...

Disfida del Bracciale : «Traguardo Europa» : Vi aspettiamo a Treia per stupirvi e farvi godere tutte le sere di spettacoli musicali di ottima qualità e talentuosi artisti di strada; protagonista assoluta, come da tradizione, è la rievocazione ...

Hockey prato - Mondiali 2018 : sfida aperta per il titolo tra Olanda ed Inghilterra : Tutto pronto per i Mondiali di Hockey su prato: si infiamma l’estate per il field Hockey con la manifestazione iridata al femminile (rispetto a quattro anni fa infatti le manifestazioni per i due sessi saranno divise) che si svolgerà nello splendido scenario di Londra, dove si sono disputati i Giochi Olimpici del 2012 (i campi sono davvero ben tenuti e in ottimo stato). La grande favorita non può che essere l’Olanda. Le Orange sono ...

I Giorni del gambero rosso a Mazara del Vallo sfida tra chef : L'iniziativa dell'imminente weekend punta a valorizzarlo ulteriormente in una fase, come quella attuale, in cui la pesca, secolare fiore all'occhiello dell'economia siciliana, è in default da almeno ...

LEGITTIMA DIFESA - ALLARME DEI MAGISTRATI/ M5s vs Lega - Cassazione "non si applica se si accetta sfida" : LEGITTIMA DIFESA: Ministro Bonafede frena Salvini, "no liberalizzazione armi. Competenze mie non del Viminale". Scontro nel Governo Lega-M5s: FI, "schiaffo a elettori centrodestra"(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 19:25:00 GMT)

Palio Remiero martedì 14 agosto 2018 a Verbania Pallanza. sfida tra nove imbarcazioni con eventi e spettacoli sino a tarda notte - tra cui Paolo Carta e Deviazioni Spappolate : ... illusionista, che ha collaborato con SKY, Mediaset e RAI, nonché per musical internazionali e per il cinema, ricevendo numerosi premi internazionali per i suoi spettacoli, dal 2011 è Direttore ...

Calcio - Europei Under19 : gli azzurrini sfidano il Portogallo per centrare le semifinali ed il pass iridato : Domani, venerdì 19 luglio, si disputerà la seconda giornata del gruppo A degli Europei Under 19 di Calcio, in corso di svolgimento in Finlandia. L’Italia, dopo aver conquistato i tre punti all’esordio con i padroni di casa, andrà a caccia di punti fondamentali in chiave qualificazione contro i temibili portoghesi, vittoriosi 3-1 con la Norvegia nel primo match. La seconda giornata del nostro raggruppamento vedrà perciò lo scontro tra ...

Golf - Open Championship al via : sfida tra big con Tiger Woods : ROMA - I migliori 50 giocatori di Golf al mondo più Tiger Woods si sfidano nella 147ª edizione dell' Open Championship , il major , terzo stagionale, più antico e affascinante della storia di questa disciplina. A Carnoustie, in Scozia , ...

A Open Championship sfida tra big : ANSA, - ROMA, 17 LUG - I migliori 50 giocatori di golf al mondo più Tiger Woods si sfidano nella 147/a edizione dell'Open Championship, il major, terzo stagionale, più antico e affascinante della storia di questa disciplina. A Carnoustie, in Scozia, 19-22 ...

