La salvaguardia dei nostri boschi passa attraverso la prevenzione

Napoli - nasce il comitato dei residenti per la tutela e la salvaguardia della Galleria Umberto I : Dopo i continui raid e le costanti scorribande dei ragazzini del centro storico, i cittadini di via Toledo e della Galleria Umberto I di Napoli si uniscono ai comitati di contrasto alla movida...

Protezione civile - salvaguardia e tutela dei beni culturali : conclusa l’esercitazione internazionale Promedhe : Si è conclusa oggi l’esercitazione internazionale di Protezione civile sul rischio sismico che per tre giorni ha visto impegnate le squadre di Cipro, Giordania, Israele e Palestina nelle attività di salvaguardia e di messa in sicurezza dei beni culturali, nell’ambito del progetto europeo Promedhe – Protecting Mediterranean Cultural Heritage during Disasters. Organizzata in collaborazione con il Comune, la Provincia e la Prefettura di Lucca, la ...