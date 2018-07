La rivoluzione di Marchionne Intervista a Tom Dealessandri

Muore Marchionne - non la sua rivoluzione : Sergio Marchionne ha rotto tante regole, anche quella antica secondo cui dei morti non si può che parlare bene (“de mortuis nihil nisi bonum”). Anche nella malattia, grave e improvvisa che lo ha spento, non gli sono state risparmiate dure critiche, rispettose da chi lo considerava un avversario ma a

Marchionne - la rivoluzione del manager in pullover : «Noi - figli d?Abruzzo siamo gente tosta» : manager duro, persona dolce. Un uomo profondo, ricco di cultura che, seppure al lavoro dedicava un?energia e un tempo incredibile, aveva un?infinità di interessi. Esperto...

Dieci frasi che spiegano la rivoluzione di Marchionne con il sindacato : Dal miglioramento delle condizioni degli stabilimenti al superamento dell'articolo 18 e della "tirannia della minoranza"

SERGIO MARCHIONNE, cda d'urgenza in FCA per il suo successore. L'ultima uscita pubblica un mese fa, lo scorso 26 giugno, in occasione della presentazione della Wrangler dei carabinieri

Marchionne e la rivoluzione Fiat : dal ricco divorzio con Gm all’acquisto di Chrysler - tutti i colpi del manager in pullover : Sergio Marchionne arriva alla guida del gruppo Fiat il primo giugno 2004. L’incarico è da fare tremare le vene ai polsi. Il manager italo-canadese si trova infatti alla guida di un gruppo sull’orlo del collasso. Ricavi in calo, vendite in caduta, modelli obsoleti. Tanti debiti, pochi profitti. Un possibile matrimonio con gli statunitensi di General Motors in crisi ancora prima di cominciare. L’ultimo bilancio dell’era pre-Marchionne è quello del ...