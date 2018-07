tpi

: La popstar Demi Lovato ha avuto un’overdose di droga - infoitinterno : La popstar Demi Lovato ha avuto un’overdose di droga - tpi : La popstar Demi Lovato ha avuto un'overdose di droga - rockolpoprock : Dagli Stati Uniti arrivano i primi aggiornamenti sulle condizioni di salute della popstar, dopo il ricovero per pre… -

(Di mercoledì 25 luglio 2018) L'artista è nata in New Mexico nel 1992 e ha debuttato nel mondo dello spettacolo da bambina, partecipando al programma televisivo per bambini Barney&Friends . La popolarità è arrivata quando aveva ...