La passeggiata col padrone aveva commosso tutti | per il cane Dylan arriva carrellino

Emmanuel Macron e Brigitte Trogneux / Cena e passeggiata romantica a Roma prima dell'incontro col Papa : Emmanuel Macron e Brigitte Trogneux in giro per le strade di Roma prima dell'incontro con Papa Francesco. Cena e passeggiata Romantica per il presidente francese e sua moglie(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 18:10:00 GMT)