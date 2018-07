La Luna si tinge di rosso per l' eclissi del secolo - AostaOggi IT

27 luglio. Alle 21 la Luna si tingerà così di rosso per 103 minuti : Naso all’insù il 27 luglio per ammirare l’eclissi totale di Luna più lunga del secolo. La Terra si troverà tra

Eclissi totale di Luna - sarà la più lunga del secolo : il 27 luglio il cielo si tingerà di rosso : Quella del 27 luglio sarà una notte da segnare sul calendario e ricordare: il cielo si tingerà di rosso regalando la più lunga Eclissi totale di luna del secolo e una grande opposizione di Marte, che permetterà di osservarlo con una visibilità eccezionale come non capitava dal 2003. A segnalarlo sono la Nasa e l’astrofisico Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope Project. Era dal 2015 che non c’era un’Eclissi ...