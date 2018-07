La lista dei film in concorso al Festival di Venezia

Roma - niente casa al sindacalista dei braccianti : «Non si affitta agli stranieri». La denuncia di Aboubakar : niente alloggio a Roma per il sindacalista dei braccianti: Aboubakar Soumahoro, italiano di origini ivoriane di 38 anni diventato noto alle cronache per il suo ricordo in memoria di Soumayla...

Fifa – The Best Men’s Player 2018 : svelata la lista dei dieci candidati - c’è anche un difensore : Sono dieci i calciatori candidati per il The Best Men’s Player 2018, l’unico rappresentante della serie A è Cristiano Ronaldo Il neo acquisto della Juventus, Cristiano Ronaldo, è l’unico giocatore della Serie A tra i 10 candidati al “The Best Men’s Player 2018”, il premio che la Fifa consegnerà nella cerimonia del prossimo 24 settembre a Londra al miglior giocatore della passata stagione. La lista ...

Di Maio contro il deputato-velista dei 5 Stelle : "Frasi inaccettabili - deve dimettersi" : Non ci sta Luigi Di Maio. Il capo politico del M5s sa bene che casi come quelli del Parlamentare M5s Andrea Mura, che...

M5s chiede le dimissioni del deputato velista Andrea Mura : “Non può trascurare mandato dei cittadini” : Il MoVimento 5 Stelle chiede le dimissioni di Andrea Mura, il deputato velista che ha affermato di poter continuare a fare politica anche dalla barca, giustificando così il suo elevato tasse di assenze in Parlamento. I capigruppo del M5s alla Camera e al Senato affermano: "Svolgere il ruolo di parlamentare è un privilegio, peraltro molto ben retribuito. È un incarico che richiede impegno quotidiano, lavoro, dedizione".--Linea dura del MoVimento ...

Usa - la giornalista Premio Pulitzer lascia Twitter : "Ormai è solo il videogioco dei rabbiosi" : Maggie Haberman, corrispondente del Nyt da Washington, con un lungo editoriale annuncia che abbandona il social network: "Cattiveria, sessismo, disonestà partigiana sono arrivate ad un livello insostenibile". La risposta di Dorsey: "Cambieremo"

MARCO TRAVAGLIO CONDANNATO : DIFFAMÒ GIORNAlista TG1/ Accusò Grazia Graziadei di dare cifre “a casaccio” : CONDANNATO MARCO TRAVAGLIO, DIFFAMÒ GIORNALISTA TG1. Il direttore de Il Fatto Quotidiano contestò un servizio della Graziadei sulle intercettazioni telefoniche(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 15:24:00 GMT)

Al via l'Ultimate Game Sale di Xbox : ecco la lista dei videogiochi in sconto : Nella giornata di ieri vi avevamo anticipato l'apertura dell'Ultimate Game Sale di Xbox, l'iniziativa lanciata da Microsoft che fino al 31 luglio permetterà di usufruire di importantissimi sconti su un catalogo di oltre 700 videogiochi per Xbox One e Xbox 360.Gli sconti estivi sono attivi dalle prime ore di oggi, e possiamo finalmente fornirvi la lista di tutti i titoli che sono in offerta sul Marketplace Xbox. Tra loro troviamo alcuni ...

Milan - André Silva nella lista dei cedibili : André Silva via dal Milan? Il portoghese è cedibile e come scrive il Corriere dello Sport , il club rossonero è pronto lasciarlo partire pur di arrivare a un bomber da 20 gol a stagione. Deve arrivare però un club pronto a investire 38 milioni di euro.

Wind Summer Festival 2018 : la lista dei cantanti della terza puntata : Quali cantanti si esibiranno alla terza puntata dei Wind Summer Festival 2018 con Ilary Blasi Tutto pronto per la terza puntata dei Wind Summer Festival, in onda su Canale 5 giovedì 19 luglio 2018. Al timone della kermesse ci sono ancora una volta Ilary Blasi, Rudy Zerbi e Daniele Battaglia. Tanti e diversi i cantanti che si esibiranno […] L'articolo Wind Summer Festival 2018: la lista dei cantanti della terza puntata proviene da Gossip e ...

I Retroscena di Blogo : La lunga lista dei provinati di Tale e quale show 2018 : Proseguono a tambur battente i provini per l'edizione 2018 di Tale e quale show, il premiato varietà posizionato nella serata del venerdì della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo. Alcuni nomi degli artisti che si sono sottoposti ai provini li avete già potuti leggere da queste colonne, in questo post andremo a fare una specie di riassunto, aggiungendo anche dei nominativi inediti dei provinati per la nuova serie del programma ...

Spari contro la casa di un giornalista : "Tre proiettili nella camera dei figli" : Colpi di pistola nella notte a Padova contro la casa di Ario Gervasutti, ex direttore de Il Giornale di Vicenza e attualmente giornalista de Il Gazzettino. Secondo alcune testimonianze, verso le 2, contro l'abitazione...

Prosciutto cotto Fiorucci : “rischio Listeria” - Coop richiama lotto/ lista completa dei prodotti richiamati : Coop richiama lotto di Prosciutto cotto Fiorucci della marca "Quanto Basta" per allarme Listeria monocytogenes in alcune confezioni: le ultime notizie e il numero verde per emergenza(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 14:49:00 GMT)

Croazia : dalla cravatta al turismo e allo sport - 6 cose che non sai sulla nazione finalista dei Mondiali di Russia : Nonostante il grande talento dei calciatori della Croazia, in pochi si aspettavano che avrebbe raggiunto la finale dei Mondiali in Russia, un’impresa non realizzata da una nazione così piccola da quando l’Uruguay salì sul tetto del mondo nel 1950. Ecco allora 6 cose che non sai sul Paese che domenica potrebbe diventare il nono ad avere l’ambita stella stampata sulla maglia. 1. L’onnipresente cravatta Norman Devies, nel suo libro “Europe – A ...

FINALE DEI MONDIALI 2018 - LA DATA/ Ultime notizie - Francia prima finalista : inglesi a 45' dal sogno : FINALE dei MONDIALI 2018, la Francia di Didier Deschamps è la prima finalista: i Blues sfideranno una tra Croazia e Inghilterra, sfida in programma domani(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 21:04:00 GMT)