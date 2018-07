La Lega di serie B risponde a Grabriele Gravina | ' Cosa sbaglia sui mali del calcio'

Chievo - Tribunale Figc : improcedibilità per il caso plusvalenze. Club resta in Serie A. Legali Crotone : “Subito nuovo processo” : Il Chievo Verona resta in Serie A, almeno per ora. Il Tribunale federale nazionale della Figc ha dichiarato infatti l’improcedibilità nei confronti della società per il caso delle plusvalenze fittizie. La procura guidata da Giuseppe Pecoraro aveva chiesto 15 punti di penalizzazione nello scorso campionato, una sanzione equivalente alla retrocessione in B, e tre anni di inibizione per il presidente Luca Campedelli. Il Tribunale presieduto da ...

Serie A : accordo Lega-Tim ad un passo : E’ vicino l’accordo con cui Tim resterà title sponsor della Serie A. L’affare da circa 15 milioni a stagione per tre anni è fra i temi caldi dell’ assemblea della Lega Serie A di domani, in cui i club dovranno trovare un’intesa sulla vendita collettiva di alcuni spazi gestiti dallo sponsor come i ‘tappetini’ a bordo campo, ai lati delle porte. Si è fatta avanti anche Samsung, ma al momento è in ...

PARMA - SERIE A SALVA : 5 PUNTI DI PENALITA' PER LA STAGIONE 2018-2019 / Il Legale : sanzione abnorme : PARMA, SERIE A SALVA: 5 PUNTI di penalità per la prossima STAGIONE. Ultime notizie: tentato illecito sportivo, ma la società ducale sconterà il tutto nel campionato 2018-2019(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 17:14:00 GMT)

Lega serie B - via alle trattative private per i pacchetti “Highlights” e “Radio” : La Lega B ha deciso di aprire alle trattative private - che si terranno il 26 luglio - per la vendita dei pacchetti "Highlights TV Nazionale" e "Radio Nazionale". L'articolo Lega Serie B, via alle trattative private per i pacchetti “Highlights” e “Radio” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Domani assemblea di Lega di Serie A : È stata convocata per Domani, con inizio alle ore 14 nella sede di Via Rosellini di Milano, un’assemblea della Lega di Serie A. Tra i punti all’ordine del giorno, l’offerta al mercato dei diritti non esclusivi della Lega di Serie A per il triennio 2018-2021. Verranno inoltre nominati i componenti dell’organismo di vigilanza, conferito l’incarico alla società di revisione e discussi gli accordi di ...

Accordo Lega Pro-Errea per nuovo pallone. Gravina : “la Serie C deve consolidare la sua identità” : Dopo il successo della presentazione delle nuove maglie per le rappresentative di Lega Pro, ad un mese dalle finali un altro importante punto viene messo a segno dalla Lega italiana Calcio Professionistico nella partnership con Erreà Sport. Nasce così una nuova linea di palloni, che le squadre proveranno in anteprima nei luoghi di ritiro e che verrà presentata ufficialmente in agosto in occasione della giornata di presentazione dei ...

Tfn - inammissibile ricorso Lega serie B sulle seconde squadre : Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare presieduto da Cesare Mastrocola ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal presidente della lega Serie B Mauro Balata. Con il ricorso la lega Serie B chiedeva che venisse accertata e dichiarata l’invalidità e/o illegittimità e, conseguentemente l’annullamento e/o la revoca della delibera del Commissario straordinario della Figc, pubblicata lo scorso 11 maggio con ...

Serie A : 19 luglio assemblea di Lega : Una parte dei diritti tv in chiaro non esclusivi e il nuovo title sponsor del campionato saranno i temi caldi dell’assemblea della Lega Serie A, convocata per giovedì 19 luglio alle 14. All’ordine del giorno, fra l’altro, anche la nomina dei componenti dell’organismo di vigilanza della Lega, la fatturazione dei proventi derivanti dalla commercializzazione dei diritti tv per la prossima stagione, la vendita dei ...

Lega serie A - il 19 luglio assemblea sul nuovo title sponsor : Il 19 luglio la Lega Serie A si riunirà per discutere della questione relativa al title sponsor e dei diritti tv del Campionato Primavera per il triennio 2018-2021. L'articolo Lega Serie A, il 19 luglio assemblea sul nuovo title sponsor è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.