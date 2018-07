La Juventus super favorita per la stagione 2018-2019 | al via il 19 agosto

Juventus - pioggia di offerte per Caldara : plusvalenza super o permanenza? : Juventus stuzzicata da alcune offerte molto allettanti per Caldara, difensore centrale arrivato da poche settimane dall’Atalanta In casa Juventus, dopo i clamorosi colpi in entrata, è il momento di fronteggiare gli assalti per alcuni giovani talenti della rosa di mister Allegri. Nelle ultime ore Chelsea e Borussia Dortmund hanno bussato alla porta dei bianconeri, con in mano una proposta da 35 milioni di euro per Caldara. Il ...

Juventus - Matuidi avverte Cristiano Ronaldo : “lui è super - ma il campione del mondo sono io” : Il centrocampista francese ha accolto con entusiasmo l’arrivo di Ronaldo, mettendo però alcune cose in chiaro L’unico campione del mondo della nuova Juventus sarà Blaise Matuidi, protagonista della vittoria della Francia in Russia. Ivan Benedetto/LaPresse Il centrocampista bianconero dividerà lo spogliatoio con Cristiano Ronaldo, ma sarà lui a doversi fregiare della possibilità di… dividerlo con un giocatore fresco di ...

Juventus-Cristiano Ronaldo - niente super presentazione davanti ai tifosi per il portoghese : Uno degli eventi più attesi di questa estate di calciomercato è sicuramente la presentazione ufficiale di Cristiano Ronaldo alla Continassa, nuova sede della Juventus. Sarà lunedì 16 luglio, ma arriva un'importante smentita sul possibile evento speciale che sarebbe stato organizzato proprio per la presentazione del giocatore portoghese. Si era diffusa infatti la notizia che la Juventus avrebbe presentato il giocatore con un evento speciale ...

Juventus-Cristiano Ronaldo - il Real Madrid ha già individuato il (super) sostituto : sostituto CRISTIANO Ronaldo – Kylian Mbappé è il colpo estivo a cui sta lavorando il Real Madrid. E’ la clamorosa voce di mercato partita dalla Francia e rilanciata dal quotidiano spagnolo ‘As’ secondo il quale l’attaccante 19enne del Paris Saint Germain, protagonista con la Francia ai Mondiali di Russia, è prossimo al trasferimento alla corte dei ‘blancos’ per 272 milioni di euro. L’indiscrezione, partita dal giornalista ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus/ Calciomercato - l'ingaggio ostacolo insuperabile? : Cristiano Ronaldo alla Juventus? Calciomercato, a Torino per vincere la Champions League. Uscito dal Mondiale l'attaccante del Real Madrid deve decidere il suo futuro professionale.(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 22:27:00 GMT)

Calciomercato Juventus - super offerta del Chelsea per Rugani : Calciomercato Juventus – Sono ore caldissime in casa Juventus, il club bianconero attivissimo in entrata ed uscita, l’obiettivo del club bianconero è quello di consegnare subito una squadra completata al tecnico Massimiliano Allegri. Movimento in uscita in difesa sempre più vicino, dall’Inghilterra si fa un gran parlare della proposta dei Blues per Rugani, sulla base di 35 milioni di sterline (40 milioni di euro). Un’offerta che fa ...

Juventus-Mandzukic - amore senza confini : tifosi 'mondiali' per Super Mario : TORINO - Icardi , Martial , Morata , Cavani , Lewandowski . Tutti nomi che solleticano senz'altro la fantasia dei tifosi della Juventus, che nel frattempo si godono però Mario Mandzukic . Tecnica e ...

Federico Chiesa - Ceccarini : 'Juventus e Inter hanno superato la concorrenza' (RUMORS) : Per Federico Chiesa è ormai una lotta a due fra Juventus ed Inter. È questo il parere di Niccolò Ceccarini, nel suo editoriale per TMW, dedicato in parte alle vicissitudini del calciatore attualmente in forza alla Fiorentina. Per il giornalista, Roma e Napoli sono le altre due italiane Interessate al giovane fuoriclasse, anche se queste dovrebbero avere poche speranze di portarlo in rosa. Il calciatore viola è legato alla squadra nella quale ...

Federico Chiesa - Ceccarini : 'Juventus e Inter hanno superato la concorrenza' (RUMORS) : Per Federico Chiesa è ormai una lotta a due fra Juventus ed Inter. È questo il parere di Niccolò Ceccarini, nel suo editoriale per TMW, dedicato in parte alle vicissitudini del calciatore attualmente in forza alla Fiorentina. Per il giornalista, Roma e Napoli sono le altre due italiane Interessate al giovane fuoriclasse, anche se queste dovrebbero avere poche speranze di portarlo in rosa. Il calciatore viola è legato alla squadra nella quale ...

La supercoppa italiana Juventus-Milan si giocherà in Arabia Saudita : La supercoppa italiana si disputerà in Arabia Saudita . La Lega Serie A e la General Sports Authority , GSA, , l'ente governativo responsabile per lo sport in Arabia Saudita, hanno annunciato l'accordo per disputare nello Stato arabo la prossima supercoppa italiana. La sfida tra Juventus e Milan , due delle più importanti Società del calcio ...

Supercoppa italiana - ora è ufficiale : Juventus-Milan in Arabia Saudita : ufficiale l'accordo tra la Serie A Tim e l'Arabia Saudita, che ospiterà la Supercoppa italiana durante il prossimo triennio. Accordo da circa 7 milioni annui. L'articolo Supercoppa italiana, ora è ufficiale: Juventus-Milan in Arabia Saudita è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calciomercato Juventus - super offerta alla Fiorentina per Chiesa : cash + due contropartite : Calciomercato Juventus – La Juventus continua la ricerca a calciatori per il reparto offensivo da regalare al tecnico Massimiliano Allegri, nelle ultime ore importante assalto per Federico Chiesa. L’ultima voce di Calciomercato che arriva dalla Gazzetta dello sport, parla di un’offerta davvero super che la Juventus avrebbe presentato alla Fiorentina per il gioiellino viola: 50 milioni di euro più Mandragora e Pjaca. Una proposta senz’altro ...

Juventus - pazza offerta alla Fiorentina per Chiesa : due contropartite super ed una parte economica - i dettagli : Juventus pronta ai botti estivi sul mercato, la società ha avanzato una proposta irrifiutabile alla Fiorentina per il gioiello Federico Chiesa La Juventus si appresta a rafforzare ulteriormente la rosa che, già da anni, sta dominando il campionato italiano. L’obiettivo è quello di vincere la tanto agognata Champions League ed i bianconeri, come sempre, stanno pensando agli innesti giusti per il presente ed il futuro del club. ...

Juventus-Milan - la Supercoppa si giocherà in Arabia Saudita a gennaio 2019 : La Supercoppa italiana si svolgerà per i prossimi tre anni in Arabia Saudita in gennaio. Oggi la sottoscrizione dell'intesa tra la Lega serie A e il ministro dello Sport dell'Arabia Saudita, Turki...