La Formula 1 sbarca a Milano con un grande festival

: La Formula 1 sbarca in Darsena a Milano con il F1 Fan Festival - motorboxcom : La Formula 1 sbarca in Darsena a Milano con il F1 Fan Festival - PopoloAlonsista : #F1 #GpItalia #F1MilanFestival Dopo Londra, Shangai e Marsiglia, anche a #Milano ci sarà un #FanFestival di Formula… - TopCarNews : La Formula E sbarca in Medio Oriente: è la gara inaugurale della prossima stagione -

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Le monoposto più acclamate del pianeta arrivano nel cuore di. Dal 29 agosto al 1° settembre, in concomitanza con il Gran Premio d’Italia in scena a Monza, si svolgerà infatti la prima edizione del1 Milan, che animerà la zona dei navigli con tre giornate all’insegna della velocità. Un evento che negli scorsi anni ha già conquistato città come Londra, Shanghai e Marsiglia, e che ora intende aprire anche agli appassionati meneghini l’eccitante mondo della1, attraverso un programma di tre giorni di divertimento completamente gratuito realizzato con il patrocinio del Comune die la collaborazione di Aci. Musica, arte, installazioni e gare: il fulcro delle attività delsarà il F1 Park, che ospiterà una corsa dimostrativa lungo un circuito mai visto prima tra le vie della metropoli. Ogni sera, nella zona della Darsena, la F1 House ...