La femen Oksana Shachko è l' ennesima vittima dell' odio in rete

femen - è morta suicida la fondatrice Oksana Shachko : Il corpo privo di vita della 31enne Oksana Shachko, originaria di Khmelnitsky in Ucraina, è stato ritrovato nel suo appartamento a Parigi. A darne la notizia Inna Shevchenko, l’attuale leader dell’organizzazione Femen. Un biglietto (e post) della donna lasciato nell’appartamento di Parigi, “You are fake”, ovvero “Siete finti”, sarebbe un ultimo lascito, ma il dettaglio delle circostanze non è confermato. Si attende una versione ...

femen - morta Oksana Shachko : «La più fragile e coraggiosa» : La più temeraria e vulnerabile. Era così Oksana Shachko, 31 anni, ucraina e fondatrice nel 2008 del movimento internazionale delle Femen insieme alle compagne Alexandra Shevchenko e Anna Goutsol. È lei a descriverla con queste parole nel confermare il ritrovamento del suo corpo senza vita a Parigi, nell’appartamento in cui abitava dal 2013. A seno scoperto, coroncina di fiori sulla testa, come voleva il codice delle Femen, Oksana aveva ...

femen - Oksana Shachko trovata morta a Parigi. Ipotesi suicidio - : L'attivista ucraina aveva 31 anni e sarebbe deceduta il 23 luglio nel suo appartamento nella capitale francese. Anna Goutsol, un'altra Femen, afferma che la ragazza avrebbe lasciato una lettera ...

femen - chi era Oksana Shachko : dai rapimenti all'esilio a Parigi - : La fondazione del movimento femminista insieme ad altre due compagne nel 2008, le proteste, l'arresto a Mosca e l'esilio in Francia, fino alla passione per la pittura. Ecco chi era l'attivista trovata ...

Oksana Shachko - una delle fondatrici del gruppo di attiviste femen - è stata trovata morta nella sua casa a Parigi : Oksana Shachko, una delle fondatrici del gruppo di attiviste FEMEN, è stata trovata morta nella sua casa a Parigi lunedì 23 luglio. I giornali dicono che Shachko si sarebbe suicidata, ma per ora non sono state diffuse informazioni ufficiali. Shachko aveva 31 The post Oksana Shachko, una delle fondatrici del gruppo di attiviste FEMEN, è stata trovata morta nella sua casa a Parigi appeared first on Il Post.

femen in lutto - il suicidio di Oksana è una denuncia : Oksana Shachko, una delle donne di maggior valore del nostro tempo. Una delle più grandi lottatrici, una che si è duramente impegnata contro le ingiustizie che ha dovuto affrontare, le ingiustizie della nostra società. Si è battuta per se stessa e per tutte le donne del mondo. Siamo state insieme in piazza Indipendenza a Kiev, sventolando bandiere nel cielo e gridando slogan nel silenzio; siamo sopravvissute nella foresta bielorussa insieme, ...

Morta Oksana Shachko - cofondatrice delle femen : “Si è suicidata a Parigi” : Oksana Shachko, ucraina di 31 anni, è stata trovata Morta nel suo appartamento di Parigi. Insieme a Oleksandra Shevchenko e Anna Hutsol nel 2008 aveva lanciato il movimento femminista Femen. La notizia del suicidio è stata confermata dall'attivista Inna Shevchenko. Avrebbe lasciato un biglietto con su scritto “You are all fake”.Continua a leggere

