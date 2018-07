La Corte di Giustizia europea ha respinto un ricorso di Nestlé per riconoscere la forma

La Corte Internazionale di Giustizia ha detto che l’embargo imposto al Qatar viola alcuni diritti fondamentali : La Corte Internazionale di Giustizia (CIG), principale organo giudiziario dell’ONU, si è espressa su una causa presentata dal governo del Qatar contro gli Emirati Arabi Uniti, nell’ambito dell’embargo imposto lo scorso anno da diversi paesi arabi proprio contro il Qatar. The post La Corte Internazionale di Giustizia ha detto che l’embargo imposto al Qatar viola alcuni diritti fondamentali appeared first on Il Post.

Palagiustizia di Bari - ricorso degli avvocati alla Corte europea dei diritti dell'uomo : "Incostituzionale" : La Camera Penale di Bari contro il decreto legge che ha sospeso a Bari i processi penali senza detenuti fino al 30 settembre: proposta una eccezione di legittimità costituzionale

«Mancato rispetto delle regole su rimpatri e asilo» : Ungheria deferita alla Corte di giustizia : Nel mirino un pacchetto di leggi sull’immigrazione approvate da Budapest che limitano i diritti dei migranti

Migranti - Ungheria deferita alla Corte di giustizia Ue : “Leggi su asilo e rimpatri non rispettano il diritto europeo” : Le leggi su asilo e rimpatri di Budapest non rispettano il diritto dell’Unione europea. Per questo la Commissione ha deciso di deferire l’Ungheria alla Corte di giustizia dell’Ue, con sede in Lussemburgo. Lo annuncia l’esecutivo comunitario, aggiungendo inoltre di avere anche inviato una lettera di messa in mora, il primo stadio della procedura di infrazione, a proposito invece della nuova legge nota come ‘Stop Soros‘, che ...

Assegnazione dell’Ema si allontana : per Milano arriva il primo ‘no’ dalla Corte di Giustizia : Assegnazione dell’Ema si allontana: per Milano arriva il primo ‘no’ dalla Corte di Giustizia La Corte di Giustizia Ue ha respinto la richiesta di sospensiva del Comune di Milano. Ma si tratta solo di una parte ‘secondaria’ della causa principale intentata dal capoluogo lombardo, che ha chiesto ai giudici dell’Unione l’annullamento della decisione di trasferire […] L'articolo Assegnazione dell’Ema si allontana: per ...

Ema : Grimoldi (Lega) - da Corte Giustizia Ue bocciatura assurda : Milano, 2 lug. (AdnKronos) – “E’ assurdo che la Corte di Giustizia della Ue respinga solo ‘per difetto del solo presupposto dell’urgenza e senza nulla anticipare sul merito della questione’, la richiesta del Comune di Milano di sospensiva del trasferimento dell’Agenzia europea per il farmaco ad Amsterdam”. Lo dichiara Paolo Grimoldi, parlamentare della Lega e segretario della Lega Lombarda, ...

Ema - la Corte di giustizia Ue respinge la richiesta di sospensiva del Comune di Milano : Secondo i giudici manca il presupposto dell'urgenza ma la richiesta di sospensiva è solo una parte 'secondaria' della causa principale