La copertina di Famiglia Cristiana | Vade retro Salvini

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Una mano che si leva verso il volto di uno sconcertato ministro degli Interni; sotto, il titolo: "". È ladel prossimo numero di, domani in edicola. "Niente di personale o ideologico", precisa il settimanale, "si tratta di Vangelo".Dopo l'ennesima tragedia di migranti morti in mare (le vittime, ricorda il settimanale, sono già 1.490 dal primo gennaio al 18 luglio),fa il punto sull'impegno della Chiesa italiana, "contro certi toni sprezzanti e non evangelici".