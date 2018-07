La Compagnia Nazionale di Danza Storica di Nino Graziano Luca allo Sferisterio di Macerata

aldiladelcinema

(Di mercoledì 25 luglio 2018) L’idea di coniugare la strepitosa TRAVIATA di Henning Brockhaus diretta da Keri – Lynn Wilson con il GRAN BDELL’800 diretto dadiè di Barbara Minghetti ee sarà allestita sabato 11 agosto 2018 per il Cartellone del prestigiosissimo “Opera Festival”. I partecipanti al B, dopo una Promenade per le vie del Centro di, saranno accoltiper un Welcome Cocktail e prenderanno poi posto in Platea per assistere a La Traviata di Henning Brockhaus, diretta da Keri – Lynn Wilson, con la meravigliosa scenografia degli specchi di Josef Svoboda, l’Orchestra Regionale delle Marche ed il Coro Lirico Marchigiano “Vincenzo Bellini”. Al termine de La Traviata, alle 23.30, inizierà il Gran Bvero e proprio con il Maestro di Cerimonia. Decine di coppie ...