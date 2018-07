La Cassazione mette un freno a cibo e bevande nei circoli privati Ascom | ' Adesso i

Il tradimento digitale? Come quello reale - dice la Cassazione. E ha ragione - si mette fine all’ipocrisia : Il tradimento on lineequivale al tradimento reale. Lo ha deciso la Prima sezione civile della Corte di Cassazione – sentenza n. 9384 – secondo la quale chi flirta sui social network può subire la domanda di separazione giudiziale con addebito, proprio Come nel caso dell'adulterio reale.Insomma, anche il coniuge che si ritiene leso da messaggini "hot", o chat ambigue, può chiedere la separazione per violazione dei doveri ...