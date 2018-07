La Cassazione conferma | Non c' è nesso tra vaccini e autismo

Vaccini - Cassazione conferma : non c'è nesso con autismo - no a risarcimento : Ancora un 'no' della Cassazione a una richiesta di indennizzo, avanzata dal padre di un ragazzo con disturbi autistici, per presunti danni derivanti da Vaccini. "Non è configurabile", osserva la Corte, un "nesso causale" tra la malattia e la vaccinazione.I giudici di 'Palazzaccio' hanno così rigettato il ricorso del genitore, il quale sosteneva che la patologia del figlio fosse ...

Aggredì bengalesi gridando : “Andate via” - Cassazione conferma aggravante razzista : Espressioni come “dovete andare via“, che denotano disprezzo verso gli stranieri, anche se “generiche” e senza riferimento esplicito alla razza, ma pronunciate “per manifestare pubblicamente e diffondere odio” possono comportare l’aggravante della “finalità di discriminazione razziale”. La Cassazione, come riporta l’agenzia Ansa, l’ha infatti confermata, con il relativo aumento di pena, ...

Lega - Cassazione conferma i PM : “Caccia ai fondi"/ Per Bossi condanna a 2 anni e 6 mesi di reclusione : Cassazione, le motivazioni della sentenza: "sequestro soldi della Lega ovunque siano fino al raggiungimento di 49 milioni di euro". Ultime notizie, i fondi sospetti al partito di Salvini(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 23:52:00 GMT)

Compravendita senatori - la Cassazione conferma la prescrizione per Silvio Berlusconi : È stata confermata dalla Cassazione la prescrizione del processo per la Compravendita di senatori nei confronti di Silvio Berlusconi che chiedeva l’assoluzione dall’accusa di corruzione. Il reato è stato riqualificato in corruzione impropria, come chiesto dal Pg, ma l’esito della prescrizione è rimasto inalterato. In base all’accusa, Berlusconi fece avere all’ex senatore Idv Sergio De Gregorio 3 milioni di euro per passare dal centrosinistra al ...

Piacenza - ubriaco uccise scooterista : Cassazione conferma condanna : Piacenza, ubriaco uccise scooterista: Cassazione conferma condanna Piacenza, ubriaco uccise scooterista: Cassazione conferma condanna Continua a leggere L'articolo Piacenza, ubriaco uccise scooterista: Cassazione conferma condanna proviene da NewsGo.

Bollo auto non pagato - dopo tre anni va in prescrizione : lo conferma la Cassazione : Il Bollo auto, da tempi non sospetti, crea polemiche e dibattiti, fondamentalmente perché gli italiani trovano ingiusto pagarlo. Inoltre, spesso emergono diverse problematiche interpretative sulle varie norme che di anno in anno cambiano o vengono aggiornate. Uno degli argomenti più discussi è quello che riguarda la prescrizione, ovvero la data entro la quale la Regione ha il diritto di chiedere al cittadino il pagamento di un Bollo non pagato. ...

Roma - Cassazione conferma custodia in carcere per 16 affiliati al clan Spada : La Cassazione ha confermato le 16 custodie cautelari in carcere per altrettanti appartenenti al clan Spada , arrestati lo scorso 25 gennaio nell'ambito dell' inchiesta «Eclisse» della Dda di Roma . È ...

Cassazione conferma : seimila euro di multa all'Agenzia delle Entrate per avere diffuso le dichiarazioni dei contribuenti : seimila euro di multa, all'Agenzia delle Entrate, per aver violato la privacy ' fiscale ' degli italiani mettendo on-line, a disposizione della curiosità di chiunque, le dichiarazioni dei contribuenti ...