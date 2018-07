La Casa delle Donne resta in via Angelo Colagrande; Giunta dell' Aquila proroga comodato

La Casa delle Donne resta a via Colagrande : ... con spazio per lettura, cineforum, conferenze, seminari, ricerche, , uno spazio per le adolescenti con relativa offerta socio-culturale specifica, un osservatorio nazionale su Donne e cronaca, un ...

Prorogato comodato d'uso - "La Casa delle Donne" resta in via Colagrande : L'Aquila - La Casa delle Donne dell’Aquila continuerà a essere operativa nei locali di proprietà comunale di via Angelo Colagrande. La Giunta ha infatti approvato la delibera con la quale viene Prorogato il comodato d’uso gratuito all’associazione “Donne Terre Mutate” fino al luglio 2021, in attesa, comunque, che venga riparato l’ex orfanotrofio di Collemaggio. L’edificio, di proprietà della Provincia dell’Aquila, sarà ...

Oksana Shachko - una delle fondatrici del gruppo di attiviste FEMEN - è stata trovata morta nella sua Casa a Parigi : Oksana Shachko, una delle fondatrici del gruppo di attiviste FEMEN, è stata trovata morta nella sua casa a Parigi lunedì 23 luglio. I giornali dicono che Shachko si sarebbe suicidata, ma per ora non sono state diffuse informazioni ufficiali. Shachko aveva 31 The post Oksana Shachko, una delle fondatrici del gruppo di attiviste FEMEN, è stata trovata morta nella sua casa a Parigi appeared first on Il Post.

Casaleggio profetizza la fine del Parlamento - esplode l'ira delle opposizioni e Fico lo gela : Non sono solo le opposizioni a insorgere davanti al vaticinio casaleggiano della fine del Parlamento. Anche un fedelissimo di Beppe Grillo, il presidente di Montecitorio Roberto Fico, pone subito l'...

Coppa d'Oro delle Dolomiti 2018 : Belometti/Vavassori su Lancia Lambda Casaro del 1929 in testa al termine della prima giornata di gara : Al secondo posto, autore di un'ottima prova fino a questo momento l'equipaggio composto da Andrea Vesco e Andrea Guerini su Fiat 508 S Balilla Sport del 1934. Al terzo posto su Fiat 508 C del 1937 ...

Casamonica - nelle carte dell’inchiesta la paura delle vittime : “Nessuno ha denunciato. Preferiscono dire il falso” : “Non li puoi denunciare, perché poi dopo passi i guai. Questi sono vendicativi. Sono quindici anni che ho paura di questa gente. Ti ci devi mettere d’accordo e basta”. E un altro: “Non mi rompessero il cazzo che devo andare a testimoniare lì davanti, io non vado da nessuna parte”. Terrore diffuso, altro che folclore. È il clima che emerge dalle parole delle vittime dei Casamonica nelle intercettazioni, confermato da Massimiliano Fazzari, il ...

Elisa Isoardi e Matteo Salvini : nuova Casa in vista delle nozze? : Lei è sempre più impegnata nella sua attività di conduttrice televisiva, mentre lui oltre alla consueta attività politica ha anche degli impegni governativi, ma questo non impedisce ai due di Sul ...

Space economy - a Matera nasce la Casa delle startup dello spazio : (foto: Pixabay) Saranno le piccole imprese innovative e il Sud a stimolare la crescita di un settore strategico per l’economia italiana: il settore dello spazio. La Space economy italiana sta vivendo oggi un momento di espansione. “Stiamo assistendo a un cambiamento nel mondo spaziale”, ha spiegato Alberto Tuozzi dell’Agenzia spaziale italiana, durante l’evento di presentazione del bando per startup di Spark Me, primo ...

Smart Home - perché è importante avere una Casa intelligente in vista delle vacanze : La tanto agognata partenza per le vacanze porta solitamente con sé una buona dose di ansie legate in qualche modo alla casa. Più o meno giustificate, certo, ma sempre e comunque presenti. Ai classici “Avrò spento la luce in camera?” e “Credo di aver dimenticato il computer acceso” si sommano infatti i timori di subire la visita tutt’altro che desiderata di un topo d’appartamento: i casi di effrazione registrati in Italia durante i ...

Casa - ecco la mappa delle province dove sale la febbre del mattone : Il Sole 24 Ore ha rielaborato i dati Omi su base provinciale:?bene le città del nord da Milano a Torino e le zone turistiche della Liguria, giù Firenze e Roma. Tredici trimestri di scambi in ripresa non si riflettono in modo uniforme sul territorio...