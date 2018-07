La bufala del deputato leghista contro Laura Boldrini | “Nelle scuole non vuole il

L'autrice della bufala su Josefa ha spiegato le sue ragioni : Si definisce “ricercatrice indipendente” e il suo tweet sullo smalto di Josefa, la donna camerunense salvata dal mare a ottanta miglia dalle coste libiche, ha totalizzato centinaia di visualizzazioni, condivisioni e commenti. Ma Francesca Totolo, 41 anni, non è così indipendente, come ammette lei stessa per La Stampa. In un’intervista al quotidiano ha spiegato di collaborare principalmente con Il Primato ...

L'autrice della bufala su Josefa ha spiegato perché lo ha fatto : Si definisce “ricercatrice indipendente” e il suo tweet sullo smalto di Josefa, la donna camerunense salvata dal mare a ottanta miglia dalle coste libiche, ha totalizzato centinaia di visualizzazioni, condivisioni e commenti. Ma Francesca Totolo, 41 anni, non è così indipendente, come ammette lei stessa per La Stampa. In un’intervista al quotidiano ha spiegato di collaborare principalmente con Il Primato ...

La bufala della naufraga con lo smalto sulle unghie : Josefa, la profuga salvata il 17 luglio dalla nave dell'Ong Open Arms tra i rottami di un gommone, non aveva lo smalto alle unghie e i dubbi messi in circolazione sulla base di una foto scattata giorni dopo sono frutto di "complottismi". E' Annalista Camilli, giornalista di Internazionale, imbarcata sulla nave e testimone dei soccorsi a smontare la bufala che aveva preso a circolare in rete. "Josefa ha le unghie ...

Decreto dignità - Damiano : “Waterloo del precariato? Una bufala. Di Maio mi ha copiato - Pd dalla parte dei lavoratori” : “Quando il M5s afferma che questo Decreto è la Waterloo della precarietà dice una bufala. La vera lotta si fa facendo costare meno il lavoro a tempo indeterminato”. Sono le parole di Cesare Damiano, esponente del Pd ed ex sindacalista, prima della riunione della direzione del Partito democratico: “Di Maio mi ha copiato. Avevo presentato un emendamento, lo scorso anno, che dice la stessa cosa di Di Maio, che mi ha copiato. Il ...

Decreto dignità - Migliore : “Emendamento Pd? Il ministro della disoccupazione Di Maio è un bufalaro” : Durissima invettiva del deputato Pd, Gennaro Migliore, contro il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, nel corso della trasmissione L’Aria che Tira Estate (La7). La miccia è data dai due emendamenti presentati dal Pd al Decreto di dignità sugli indennizzi ai lavoratori. Ieri sulla sua pagina Facebook Di Maio ha annunciato l’esistenza di un emendamento del Pd, finalizzato a “sopprimere l’articolo del Decreto dignità che ...

Josefa non aveva lo smalto. Virale la bufala della migrante con le unghie rosse salvata dalla Open Arms : ROMA - Lo smalto è di colore rosso acceso, un segno di rinascita e ritrovata femminilità dopo aver rischiato la vita in mezzo al mare. Sono proprio le unghie curate di Josefa , le cui lacrime hanno ...

Gioco dello squalo su WhatsApp nel messaggio audio del ragazzo biondo : bufala indemoniata? : Corre il Gioco dello squalo su WhatsApp nel messaggio audio di una donna che mette in guardia dal contatto di un ragazzo biondo, con gli occhi azzurri e dallo sguardo un po' indemoniato: si tratta di una bufala? La nota vocale non è affatto nuova all'applicazione di messaggistica e siamo costretti a doverla esaminare a distanza di più di un anno, esattamente nella stessa forma. Chiariamo subito si tratta di una bufala o fake news come dir si ...

La bufala delle calamite sul frigorifero che provocano il cancro : (Foto: Rita M/Flickr) L’idea che una calamita appiccicata alla parte esterna del frigorifero possa esercitare un influsso sui cibi conservati all’interno, fino a farli diventare in qualche modo cancerogeni, può apparire una completa scemenza. E in effetti lo è. Anticipiamo subito la conclusione: non esiste alcuna prova scientifica – né principio fisico o biologico – che possa giustificare una correlazione tra la presenza ...

Pensioni - l'Inps smentisce la 'bufala dei 200 giorni' : "Nessuna differenza con i calcoli del Miur" : L'Inps ha voluto togliere ogni dubbio ai contribuenti, smentendo la notizia di "potenziali differenze di circa '200 giorni'" nel calcolo dell'Istituto di Previdenza e del Miur...

Xylella - bufala o piaga? Tre certezze in attesa dei tempi della scienza : ulivi malati - confusione e fazioni contrapposte : Xylella è una bufala? No. Xylella esiste? Sì. Xylella fa seccare gli ulivi pugliesi? È, al momento, altamente probabile. C’è certezza? Si sta lavorando per dimostrarla in modo inoppugnabile, ma, sempre al momento, non c’è. C’è il dubbio, che dovrebbe essere “l’inizio della sapienza”, ma che in questa storia viene ridicolizzato a spartiacque tra fazioni. Con un solo risultato, dall’una e dall’altra parte: ridurre a poco la grande complessità del ...

La bufala dei migranti pronti a salpare per l'Italia con la foto del concerto dei Pink Floyd : Sui social da qualche giorno è spuntato un post che recita: “Porto libico. Non te le faranno mai vedere queste immagini. Sono tutti pronti a salpare in Italia”. La foto che avvalorerebbe l'esempio di controinformazione però è quella del concerto del 15 luglio 1989 dei Pink Floyd a Venezia. Il post però ha ricevuto ben 9mila condivisioni, diventando presto virale, con commenti indignati ...