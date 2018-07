La Bobo Dance sulle t-shirt di Sweet Years GALLERY

sportfair

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Dal web alle t-: lalanciata da Christian Vieri impazza sui capi– il cuore più famoso della fashion industry che non smette di battere dal 2003 – festeggia l’estate e crea una limited edition dedicata alla, il ballo lanciato da Christian Vieri sul proprio profilo instagram che sta spopolando sul web dopo aver superato il milione di like.celebra il successo di quello che si annuncia essere il tormentone dell’estate con una serie di magliette che ripropongono il cuore – l’inconfondibile logo del marchio – e il 32, il numero della maglia del bomber diventato leggenda, in un’inedita veste grafica. Christian Vieri festeggia così i 15 anni del suo marchio creato insieme all’amico e socio Paolo Maldini. La nuova limited edition non è solo un omaggio al successo dellama anche un modo per celebrare ...