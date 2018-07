La bimba rom ferita a Roma rischia la paralisi | “Non si escludono danni permanenti alla

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Cirasela, larom di 14 mesischiena ala. Dopo aver scongiurato il pericolo di vita, i medici dell’ospedale Bambin Gesù non possono ancora stabilire se la bambina riuscirà a camminare, anche se le sue condizioni sono il lento miglioramento. La piccola è stata raggiunta da un colpo di pistola ad aria compressa nel pomeriggio di martedì 17 luglio, mentre era con la madre in viale Togliatti, nella periferia est della Capitale. Proprio ieri, 24 luglio, è stato fermato l’uomo colpevole di aver esploso il colpo che ha raggiunto la minore. Sempre ieri la piccola è stata trasin un reparto di degenza ordinaria, ed è in lento miglioramento. Gli assistenti sanitari la monitorano costantemente e continuano a sperare anche se – l’amara ammissione – “al momento non è possibile escludere che non ci siano stati...