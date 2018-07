Karlie Kloss e Joshua Kushner presto sposi

vanityfair

: Karlie Kloss svela l'anello di fidanzamento regalato da Joshua Kushner. Dopo 6 anni d'amore si sposano #KarlieKloss… - DRepubblicait : Karlie Kloss svela l'anello di fidanzamento regalato da Joshua Kushner. Dopo 6 anni d'amore si sposano #KarlieKloss… - NeoCultureWhore : KARLIE KLOSS IS GETTING MARRIED KSJDFKSJDFSJDHF OH MY GOD - mtvitalia : Karlie Kloss ha mostrato nelle Stories il mega diamante che le ha regalato il fidanzato chiedendole la mano ???? -

(Di mercoledì 25 luglio 2018) L’abito da sposa, in passerella,l’ha indossato tantissime volte, esarà tempo di sceglierne uno per sé: la modella statunitense, 25 anni, sposerà il fidanzato, un businessman americano, che le ha appena fatto la proposta ufficiale. La conferma è arrivata da lei stessa, via social, con anello in bella vista, da Pechino, dove è volata per lavoro dopo una vacanza in Italia, tra Portofino e Capri. «Ti amo più di quanto possa esprimere a parole», ha scritto la modella, «Josh, sei il mio migliore amico e la mia anima gemella, non vedo l’ora di stare insieme per sempre. Sì, un milione di volte». https://www.instagram.com/p/BlnwAWIH5Y6/?taken-by=“ La proposta è arrivata qualche settimana fa, ha svelato una fonte vicina alla coppia a People, durante un weekend insieme a New York. «Sono entrambi molto felici, i loro cuori ...