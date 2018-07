Juventus | Bernardeschi ed Emre Can | ' Pronti per vincere'

Juventus - Bernardeschi : “contro il Bayern per vincere” : “Il mio obiettivo è fare meglio dello scorso anno”. Così Federico Bernardeschi , intervistato dalla Instagram Tv della Juventus durante la tournée negli Stati Uniti. “Ho sensazioni assolutamente positive, stiamo lavorando tanto per affrontare questa tournée nel migliore dei modi – spiega il fantasista toscano -. Voglio essere sempre pronto quando il mister mi chiamerà e credo che un professionista debba fare ...

Juventus - Bernardeschi mezzala è la prossima 'Allegrata'? : TORINO - Otto settembre 2017, vigilia di Juventus -Chievo , 3ª giornata dello scorso campionato. In conferenza stampa Massimiliano Allegri rivela un'idea: ' Bernardeschi in certe partite potrebbe ...

Juventus : vacanze all'estero per Bernardeschi - Chiellini e Marchisio - Caldara in Italia : Per i giocatori della Juve è tempo di riposarsi e di dedicarsi alle rispettive famiglie. Ormai la stagione si è conclusa da tre settimane e i bianconeri ne stanno approfittando per rilassarsi. Non tutti i giocatori della Juventus però sono in vacanza visto che tra pochissimi giorni scatterà il mondiale e la truppa juventina sarà piuttosto numerosa. I campionissimi di Massimiliano Allegri che rappresenteranno le loro nazionali sono davvero ...