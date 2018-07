Juventus-Bayern Monaco della International Champions Cup | dove guardarla in diretta tv o

Guardiamo Juventus-Bayern Monaco in TV e in streaming : orario e soluzioni il 26 luglio : Prosegue la lunga serie di match delle squadre che saranno presto impegnate nel campionato italiano, con un'amichevole di lusso come Juventus-Bayern Monaco che ci potremo godere il 26 luglio in diretta TV e in streaming, grazie alle informazioni che ci apprestiamo a condividere per tutti voi. Proviamo dunque a capire come seguire l'incontro, ma soprattutto quale sarà l'orario d'inizio considerando il fatto che il test match andrà in scena a ...

Juventus - Bernardeschi : “contro il Bayern per vincere” : “Il mio obiettivo è fare meglio dello scorso anno”. Così Federico Bernardeschi, intervistato dalla Instagram Tv della Juventus durante la tournée negli Stati Uniti. “Ho sensazioni assolutamente positive, stiamo lavorando tanto per affrontare questa tournée nel migliore dei modi – spiega il fantasista toscano -. Voglio essere sempre pronto quando il mister mi chiamerà e credo che un professionista debba fare ...

Juventus - primo allenamento negli Stati Uniti : debutto con il Bayern Monaco : TORINO - primo allenamento negli Stati Uniti per la Juventus , che oggi ha cominciato a lavorare alla Pingry School, nel New Jersey. Dopo una parte iniziale della seduta dedicata alla palestra, i ...

Juventus-Bayern Monaco - ICC 2018 : probabili formazioni - orario diretta TV e dove vederla : La Juventus inizia la sua stagione 2018/9 con la prima amichevole, un’amichevole particolarmente prestigiosa se pensiamo alla caratura dell’avversario, il Bayern Monaco. Una sfida, quella che si giocherà giovedì 26 luglio, alle ore 1,05 (ora italiana) che sarà valida per l’International Champions Cup 2018. International Champions Cup 2018, il debutto della Juventus La formazione di Massimiliano Allegri si presenterà in campo a ...