Juve | Bernardeschi | ' Vogliamo vincere anche le amichevoli'

Juventus - Bernardeschi : “contro il Bayern per vincere” : “Il mio obiettivo è fare meglio dello scorso anno”. Così Federico Bernardeschi, intervistato dalla Instagram Tv della Juventus durante la tournée negli Stati Uniti. “Ho sensazioni assolutamente positive, stiamo lavorando tanto per affrontare questa tournée nel migliore dei modi – spiega il fantasista toscano -. Voglio essere sempre pronto quando il mister mi chiamerà e credo che un professionista debba fare ...

Juve - Bernardeschi cambia ruolo in tournée : Come riporta il Corriere dello Sport, dovrebbe essere Bernardeschi l'indiziato principale per svolgere il ruolo di 9, oltre a qualche giovane come Favilli. L'attacco sarà sulle sue spalle, in attesa ...

Juventus - Bernardeschi 2.0 : Allegri lo vuole mezzala : Massimiliano Allegri negli anni trascorsi tra Milan e Juventus si è divertito a fare il trasformista, a spostare i giocatori in nuove posizioni che poi si sono rivelate azzeccate. Da Kevin Prince ...

Juventus - Bernardeschi mezzala è la prossima 'Allegrata'? : TORINO - Otto settembre 2017, vigilia di Juventus-Chievo , 3ª giornata dello scorso campionato. In conferenza stampa Massimiliano Allegri rivela un'idea: ' Bernardeschi in certe partite potrebbe ...

Juventus : vacanze all'estero per Bernardeschi - Chiellini e Marchisio - Caldara in Italia : Per i giocatori della Juve è tempo di riposarsi e di dedicarsi alle rispettive famiglie. Ormai la stagione si è conclusa da tre settimane e i bianconeri ne stanno approfittando per rilassarsi. Non tutti i giocatori della Juventus però sono in vacanza visto che tra pochissimi giorni scatterà il mondiale e la truppa juventina sarà piuttosto numerosa. I campionissimi di Massimiliano Allegri che rappresenteranno le loro nazionali sono davvero ...