Junji Ito al Lucca Comics & Games 2018 | tutte le info a riguardo

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Dopo mesi di lavoro appassionato ma instancabile e interminabili contatti lungo l’asse Perugia--Tokyo, Edizioni Starsono finalmente orgogliosi di poterlo annunciare: l’edizionedel festival del fumetto più frequentato e famoso annovererà fra gli ospiti internazionali uno dei più amati, celebrati e stimati maestri del fumetto giapponese contemporaneo. Scrittore horror prolifico come Stephen King e visionario come Howard Phillips Lovecraft; autore raffinatissimo, un po’ mangaka e un po’ illustratore dal gusto europeista: signore e signori, diamo il benvenuto al maestroIto. Il maestro Ito si presterà a numerosi eventi: showcase, press café, le consuete signing session – le cui modalità saranno rese pubbliche in seguito, e concordate con lo stesso autore e i suoi editor, più altre entusiasmanti novità che Starrivelerà man mano ...