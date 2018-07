Italiani | popolo di giramondo | amiamo i lunghi viaggi

Italiani popolo di narcisi : curare il corpo vale 2 miliardi : Siamo sesti al mondo: in Italia si eseguono il 3,9% di tutti gli interventi ricostruttivi del pianeta. Il dato comprende anche le operazioni rese necessarie da un incidente, ma è sorprendente come in ...

Italiani popolo di “picnic lovers” : 7 su 10 amano mangiare all’aria aperta in compagnia di amici - musica e libri : Il picnic, ovvero l’atto di mangiare un boccone all’aperto, sembra non tramontare mai, anzi, sta vivendo una seconda giovinezza. Complice la forte presenza sui social grazie ai 5 milioni di hashtag su Instagram e migliaia di gruppi Facebook e consigliata dagli esperti come attività da praticare all’aria aperta, questa tendenza è stata abbracciata anche dalle famiglie reali, come i principi di Monaco e del Regno Unito e dagli attori di Hollywood ...