Italia | nel secondo trimestre sono nate 31 mila nuove imprese

Softball - Europei U22 2018 : l’Italia cede all’Olanda in rimonta nell’ultimo incontro della prima fase : La prima fase degli Europei U22 di Trnava, in Slovacchia, si chiude con due vittorie e una sconfitta per l’Italia, che nell’ultimo incontro è stata battuta in rimonta dall’Olanda per 4-3. Un passo falso che comunque non toglie nulla alle azzurre, perché la qualificazione alla seconda fase era già in tasca, ma che comunque una ferita la lascia, perché la rivalità tra azzurre e orange è cosa nota. Non solo, ma anche perché ...

Carburanti - nel semestre 24 - 8 mld spesi da Italiani per il pieno. In aumento prezzi benzina e diesel : TORINO - Al giro di boa di metà anno le famiglie e le imprese italiane hanno già speso 28,4 miliardi per acquistare benzina e gasolio auto. Rispetto allo stesso periodo del 2017 la...

Basket femminile - Mondiali U17 2018 : l’Italia si sbarazza di Mali nell’ultimo quarto e chiude il girone al secondo posto : Non è stato una passeggiata l’ultima partita del girone dell’Italia ai Mondiali Under 17 di Minsk. Le azzurre hanno battuto Mali per 74-63, ma quello che sulla carta doveva essere l’avversario più abbordabile del raggruppamento ha in realtà retto la partita per oltre tre quarti di gioco. La Nazionale di coach Riccardi, però, è riuscita comunque a portare a casa la vittoria, importante per chiudere al secondo posto un girone che ...

Canottaggio - la Coppa del Mondo sbarca a Sabaudia! Grande novità nel Lazio dal 2020 - Italia con due tappe : La Coppa del Mondo 2020 di Canottaggio farà tappa a Sabaudia, comune nella provincia di Latina che così farà capolino nell’universo sportivo che conta. Il massimo circuito internazionale itinerante incomincerà la propria avventura proprio in questa località laziale: il Lago di Paola sarà assoluto protagonista dal 10 al 12 aprile. L’Italia ospiterà anche la seconda tappa che andrà in scena a Varese dal 1° al 3 maggio, poi la chiusura ...

Beach Volley – World Tour : cinque le coppie Italiane nella tappa di Agadir - c’è anche Viktoria Orsi Toth : L’azzurra Marta Menegatti farà coppia con Viktoria Orsi Toth che ha scontato il periodo di squalifica Sta per prendere il via la tappa del World Tour (2 stelle) di Agadir, in Marocco (25 – 29 luglio), alla quale prenderanno parte cinque coppie italiane. A partire da questo torneo l’azzurra Marta Menegatti farà coppia con Viktoria Orsi Toth che ha scontato il periodo di squalifica. La coppia italiana partirà da tabellone ...

Euro debole - Italia nel mirino del Fondo Monetario : "Le incertezze politiche, specialmente in Italia" hanno "indebolito" l'Euro. Lo afferma il Fondo Monetario Internazionale nell'External sector report, appena diffuso, osservando che sui mercati ...

Borsa Italiana oggi/ Milano news : Enel a -4 - 6% - Stm a +4 - 8% (24 luglio 2018) : Borsa Italiana news. Piazza Affari dovrà ancora fare i conti con il dopo-Marchionne. Non mancano dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 15:51:00 GMT)

Close to the Sun : il particolare survival horror del team Italiano Storm in a Teacup è in arrivo nel primo trimestre del 2019 : La software house italiana Storm in Tea Cup ha confermato che il suo titolo survival horror Close to the Sun sarà lanciato nel primo trimestre del 2019.Come segnala Videogamer, per coloro che hanno perso l'annuncio alla Gamescom dello scorso anno, Close to the Sun si svolge nel 1890, al culmine della carriera di Nikola Tesla. I giocatori si ritroveranno a bordo di una nave misteriosa creata dallo stesso Tesla, che ospita alcune delle menti ...

Forza Italia contro il dl Dignità. Ma l'alleanza con la Lega nelle Regioni non è in discussione : In una conferenza stampa Forza Italia ha presentato gli emendamenti al Dl Dignità. "È tutta pubblicità ingannevole, sono tutte balle - ha detto Anna Maria Bernini, capogruppo al Senato -. Vogliono persino rubare i risparmi degli Italiani per fare il reddito di cittadinanza. La nostra risposta è no. Noi sappiamo che il decreto sarà blindato alla Camera, metteranno la fiducia non ci sarà dibattito, la nostra unica possibilità di cambiarlo è quindi ...

Forza Italia contro il dl Dignità : "Crea disoccupazione". Ma l'alleanza con la Lega nelle Regioni non è in discussione : In una conferenza stampa Forza Italia ha presentato gli emendamenti al Dl Dignità. "È tutta pubblicità ingannevole, sono tutte balle - ha detto Anna Maria Bernini, capogruppo al Senato -. Vogliono persino rubare i risparmi degli Italiani per fare il reddito di cittadinanza. La nostra risposta è no. Noi sappiamo che il decreto sarà blindato alla Camera, metteranno la fiducia non ci sarà dibattito, la nostra unica possibilità di cambiarlo è quindi ...

Tennis - Tabellone Fed Cup 2019 : tutti gli accoppiamenti. Rep. Ceca e USA teste di serie - Italia nel World Group II : A Londra è stato sorteggiato il Tabellone della Fed Cup 2019, la massima competizione Tennistica per Nazionali. L’urna della capitale britannica ha rivelato gli incroci della prossima edizione del prestigioso torneo femminile. Repubblica Ceca e USA sono le due finaliste del 2018 (si contenderanno il titolo nel weekend del 10-11 novembre) e dunque sono teste di serie, debutteranno in casa rispettivamente contro Romania e Australia in due ...

Tennis - Fed Cup 2019 : sarà Italia-Svizzera nel primo turno del World Group II. Le azzurre contro Bencic e compagne : L’Italia affronterà la Svizzera nel primo turno del World Group II della Fed Cup 2019. Questo l’esito del sorteggio che si è svolto oggi a Londra: l’urna della capitale britannica ha portato in dote la compagine elvetica alle ragazze guidate da Tathiana Garbin che scenderanno in campo in trasferta nel weekend del 9-10 febbraio. Le azzurre cercheranno di sconfiggere le avversarie guidate da Belinda Bencic e Stefanie Voegele per ...

Cosa pensano gli Italiani della presenza degli immigrati nelle singole città : L'Eurostat ha chiesto agli abitanti di 120 importanti città europee quanto fossero integrati gli immigrati e se la loro presenza fosse ritenuta un bene per la città. Le città italiane analizzate primeggiano per i pareri negativi, in particolare Roma per l'integrazione e Torino per l'effetto sulla città.Continua a leggere

Il miglior gelato artigianale d’Italia è quello di Paolo Brunelli : Le temperature si alzano, le vacanze si avvicinano e gli italiani riscoprono la meraviglia di gustarsi un cono gelato in santa pace Già, perché neanche il solleone più feroce può sciogliere il legame tra il nostro Paese e questa meravigliosa, freschissima specialità della tradizione gastronomica tricolore: e così, mentre qualcuno decide di sperimentarne la preparazione direttamente a casa (magari seguendo i consigli di qualche manuale ad hoc, ...