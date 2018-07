Italia | Mancini | ' Per me la Nazionale è una scelta d' amore e di cuore'

Lazio - Immobile : 'Rinnovo? Siamo a un passo. Mancini? Farà rinascere l'Italia' : Non ha intenzione di fermarsi, Ciro Immobile. L'attaccante della Lazio, capocannoniere dello scorso campionato, promette il massimo impegno per la prossima stagione. Al termine dell'amichevole con la ...

Italia - Mancini 'ufficializza' Pirlo : 'Sarà importante per noi - farà esperienza' : È un campione del mondo, potrà fare esperienza e per noi sarà importante. Dobbiamo rimboccarci le maniche e fare di più. Attraverso il lavoro cercheremo di arrivare a vincere qualcosa di importante. ...

Mancini : 'Pirlo potrebbe entrare nello staff dell'Italia - per noi sarebbe importante' : Come la Premier League che il ct della Nazionale reputa il miglior campionato al mondo, proprio come Maurizo Sarri. Nazionale italiana, tutti i video Guarda tutti i video

Italia - Pirlo vicino al ritorno : sarà il vice di Mancini : ROMA - Andrea Pirlo, apprende l'Ansa, è a un passo dal ritorno in Nazionale, dove dovrebbe assumere a breve l'incarico di vice del ct Roberto Mancini. La trattativa tra l'ex campione del mondo e la federcalcio, che era praticamente conclusa, si è ora neutralizzata temporaneamente perché il commissario straordinario Roberto Fabbricini vuole verificare la compatibilità del ruolo di ...

Calcio - Europei 2020 : i possibili convocati dell’Italia. Gli uomini su cui punterà Roberto Mancini : Smaltita la delusione enorme per la mancata qualificazione ai Mondiali 2018, che hanno visto trionfare la Francia in finale contro la Croazia, la Nazionale italiana si proietta verso il prossimo biennio con una parola d’ordine: rifondazione. Il ct Roberto Mancini avrà l’arduo compito di cancellare l’era Ventura e di restituire in breve tempo all’Italia il ruolo che merita in campo internazionale, rinverdendo una ...

Lippi : “grande fiducia in Mancini e Italia tornerà al top” : “In questo momento, la Nazionale Italiana ha un numero importante di giocatori di qualità, in tutti i ruoli. Abbiamo bravi giovani in tutti i reparti. Necessitano di un allenatore che abbia in mente un calcio equilibrato e propositivo, e Mancini è in grado di creare una squadra di questo tipo. Ha un metodo di lavoro che permette ai giocatori di divertirsi anche in allenamento. Sono fiducioso, abbiamo ottimi giovani ed un commissario ...

Marcello Lippi/ “L’Italia avrebbe fatto bene ai mondiali - fiducia nel futuro grazie a Mancini e ai giovani" : Marcello Lippi: “L’Italia avrebbe fatto bene ai mondiali, fiducia nel futuro grazie a Mancini e ai giovani". L'ex commissario tecnico degli azzurri ha parlato ai microfoni de La Gazzetta (Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 12:02:00 GMT)

Formazione Juventus 2018-2019 : l'ipotesi di un 11 con più Italiani per Mancini : La Juventus di Massimiliano Allegri parte alla conquista dell'ottava Serie A consecutiva. Dal primo luglio è infatti iniziata la stagione calcistica che, per il momento, si limiterà alle amichevoli pre-campionato. I bianconeri, a differenza di tante concorrenti, possono contare su una squadra praticamente formata e adesso si limitano a valutare l'opportunità di cogliere solo le occasioni che il mercato riserverà. Il lavoro di Beppe Marotta, in ...

Russia 2018 - Mancini : “Brasile a parte non vedo nazionali superiori all’Italia” : Russia 2018- “L’Italia vale le prime otto squadre di questo Mondiale? Forse il Brasile è l’unica più avanti ma nelle altre non ci sono grandissimi campioni. Ci sono nazionali organizzate e preparate ma i giocatori italiani non sono assolutamente da meno”. E’ il giudizio del ct azzurro, Roberto Mancini, ospite del programma ‘Balalaika-Verso la finale’ andato in onda ieri sera su Canale 5. “Gli ...

Cristiano Ronaldo-Juventus - Mancini : "Sarebbe una cosa importante per il calcio Italiano" : Il ct azzurro commenta l'affare del momento e rivela: "Credo che l'Italia avrebbe fatto una bella figura al Mondiale. Balotelli? Può tornare in serie A"

Dal Mondiale al futuro di Balotelli - Mancini svela : “Mario? Potrebbe tornare in Italia” : Ospite a Balalaika, il commissario tecnico della Nazionale italiana ha parlato del match tra Colombia e Inghilterra soffermandosi anche sul futuro di Balotelli Il match tra Colombia-Inghilterra e il futuro di Mario Balotelli, sono questi i temi principali toccati da Roberto Mancini durante il programma Balalaika. Il commissario tecnico della Nazionale italiana si è soffermato sulla sfida vinta ai rigori da Kane e compagni, sottolineando ...

Mondiali Russia - Mancini a Balalaika : l’Inghilterra ed il ritorno in Italia di Balotelli : Si è concluso l’ultimo match valido per gli ottavi di finale dei Mondiali in Russia, successo con il brivido da parte dell’Inghilterra che ha avuto la meglio della Colombia dopo i calci di rigore. Adesso due giorni di pausa prima dell’inizio dei quarti di finale, l’Inghilterra dovrà vedersela con la Svezia che nel pomeriggio aveva superato la Svizzera. Ecco le indicazioni del Ct Mancini a Balalaika: “non è ...

Italia - De Rossi dice sì a Mancini : a settembre tornerà in Nazionale : Il suo è stato solo un arrivederci dettato dalla tanta amarezza per la mancata qualificazione al Mondiale arrivata dopo lo spareggio perso con la Svezia: l'avventura in azzurro di Daniele De Rossi non ...

Nazionale - Mancini : 'No agli stage - ascolteremo le esigenze dei club. Italia senza stelle? Sono ottimista' : Roberto Mancini vuole tutelare i club. Per questo il Commissario Tecnico della Nazionale, in un'intervista rilasciata al Secolo XIX, ha ammesso che non farà stage durante la prossima stagione, così da ...