Invitalia | crescono investimenti nel bilancio sociale

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Roma, 25 lug. (Adnkronos/Labitalia) – Un totale di 8,3 miliardi diattivati per lo sviluppo (+8% rispetto al 2016); 25.302 imprese finanziate (+25% rispetto al 2016); 19.296 posti di lavoro creati o salvaguardati (+25% rispetto al 2016); 455 imprese e startup innovative finanziate (+39% rispetto al 2016) e 34 milioni diattivati con operazioni di venture capital. Sono alcuni dei principali risultati raggiunti danel 2017 e contenuti neldell’Agenzia nazionale per lo sviluppo d’impresa, presentato oggi alla stampa. Ildi, giunto alla sua quinta edizione, racconta le strategie, le iniziative, le opportunità, le competenze e le azioni messe in atto dall’Agenzia per far emergere le potenzialità del Paese, accompagnare la sua vocazione produttiva, attrarre, innovare, indurre ...