Interrotto il concerto di Liam Gallagher in Spagna per una strana presenza sul palco

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Ildiinè statoper strane presenze. Tra gli headliner del Festival di Benicassim, l'artista si è ritrovato a dover interrompere lo spettacolo per capire cosa stesse succedendo sul, per poi riprendere con il brano Cigarettes & Alcohol. Stando al video circolato in rete, si sarebbe trattato di un pesce scagliato da una persona del pubblico, per scopi non meglio identificati se non quelli puramente goliardici. La risposta dinon si è fatta attendere ed è stata piccata come al suo solito. "Quale testa di c***o ha buttato un pesce sul? Un f*****o pesce maleodorante, amico. Non è poi così grave, ma non buttare pesci sul. Ho visto molto peggio di questa m***a, ti è chiaro? Non riesco a cantare con un pesce sul!". Risolto il problema delladi troppo sulha ripreso il ...