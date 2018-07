Inter | Zanetti | ' Icardi resta | gli proporremo il rinnovo Lautaro l' abbiamo fortemente

Ronaldo alla Juventus - Zanetti : “l’Inter ha altri obiettivi” : “L’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus e’ una cosa positiva per il nostro campionato”. Cosi’ il vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti, in collegamento con “Balalaika” su Canale 5. “Perche’ non l’ha preso l’Inter? Noi – risponde Zanetti – abbiamo altri tipi di obiettivi e siamo contenti della nostra campagna acquisti, ci stiamo rinforzando e il ...

Zanetti : 'Icardi resta all'Inter - è il nostro capitano' : MILANO - 'Icardi è importantissimo per noi, è il nostro capitano, abbiamo sempre detto di volere che rimanga. Non ci sono problemi e anche lui è contento di stare a Milano'. Cosi' il vicepresidente ...

Inter - il futuro di Icardi tiene banco : Zanetti fa il punto della situazione : Mauro Icardi corteggiatissimo in questa prima fase della sessione estiva di calciomercato, il vicepresidente dell’Inter Zanetti torna a parlare del capitano “Vogliamo che Mauro rimanga con noi. Non ci sono problemi, sappiamo che ha voglia di restare a Milano”. Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, ospite a Tiki Taka in onda su Italia 1, ha voluto tranquillizzare i supporters nerazzurri in merito alla permanenza di ...

Zanetti firma "Inter 110" : MILANO - Domani, venerdì 8 giugno, alle ore 15 alla libreria Rizzoli Galleria a Milano nella Galleria Vittorio Emanuele II Javier Zanetti firmerà le copie del volume Inter 110, il libro ufficiale dell'...

JAVIER ZANETTI/ Il vicepresidente dell'Inter ospite di Michelle Hunziker (Vuoi scommettere?) : Il vicepresidente dell'Inter JAVIER ZANETTI partecipa questa sera a Vuoi scommettere?, programamma condotto da Michelle Hunziker. L'affetto degli sportivi per il capitano.(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 12:25:00 GMT)

Inter - Zanetti : “vogliamo continuare con Icardi” : ”Quando si ha in squadra un grande giocatore come Mauro Icardi, è normale che arrivino molte richieste. Ma non siamo preoccupati: vogliamo continuare con lui”. Il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti Interviene così sul futuro di Mauro Icardi, capitano nerazzurro. ”Noi siamo contenti di Mauro e Mauro è contento dell’Inter – ha proseguito Zanetti a margine della presentazione della partnership tra i ...

Calciomercato Inter - Zanetti : 'Icardi vuole rimanere. Rafinha e Cancelo? C'è tempo' : Mercato entrato nel vivo, tre colpi in entrata già messi a segno e altri obiettivi da provare a centrare. L' Inter è senza dubbio una delle squadre protagoniste di questa sessione estiva, visti gli ...

Inter - Zanetti celebra l'anniversario del Triplete : ROMA - Ci sono imprese che restano nella storia, indelebili nella mente. Questo deve aver pensato Javier Zanetti , ex capitano nerazzurro, scorrendo oggi il calendario. Era il 22 maggio del 2010 ...

Inter - i protagonisti della stagione : Icardi retrò - Perisic barometro - Skriniar più di Zanetti : Adesso è davvero finita: qualcuno si metterà a giocare su campi diversi , russi, , qualcun altro si metterà al telefono, aspettando notizie dal suo agente, altri ancora semplicemente si metteranno in ...

Javier Zanetti : "Emozioni da Inter. Torniamo dove meritiamo" : Alla festa lui non poteva mancare. Javier Zanetti il capitano di mille battaglie, la bandiera nerazzurra dal 1995 al 2014, oggi con l'incarico di vicepresidente in società. Nel cuore di questa notte ...