Inter | terza gara senza vittorie | ma Spalletti non perde il buon umore

Messina : sano sport e tanto divertimento per la terza edizione del Torneo Interscolastico di baseball e sofball : Per la cronaca la classifica finale ha visto al terzo posto a pari merito i "The Bombers" dell'I.C. Cannizzario-Galatti ed i "Fiamma" dell'I.C. Boer-Verona Trento. Medaglia d'argento per "I Lupi" ...