Inter - Spalletti soddisfatto dell’intesa Icardi-Lautaro : “è andata molto bene - la squadra si è fatta trovare pronta” : L’allenatore nerazzurro ha commentato il pari con lo Sheffield, sottolineando la propria soddisfazione per la prestazione di Icardi e Lautaro Martinez Un pari che soddisfa Luciano Spalletti, l’allenatore nerazzurro ha commentato sorridendo la prestazione offerta dall’Inter nel match amichevole contro lo Sheffield: “è andata molto bene, perchè affrontavamo una squadra già in grande condizione, abbiamo giocato in uno ... : L’allenatore nerazzurro ha commentato il pari con lo Sheffield, sottolineando la propria soddisfazione per la prestazione di Icardi e Lautaro Martinez Un pari che soddisfa Luciano, l’allenatore nerazzurro ha commentato sorridendo la prestazione offerta dall’nel match amichevole contro lo Sheffield: “è, perchè affrontavamo unagià in grande condizione, abbiamo giocato in uno ...

Inter - tutto su 'il guerriero' Vidal : corsa - grinta e potenza per Spalletti : Prima di nuovi acquisti, servono necessariamente le uscite. Questo, in poche e semplici parole, quello che Piero Ausilio ed i rappresentanti della proprietà nerazzurra si sono detti. Dalla Cina, infatti, hanno già dato i via libera a due rinforzi: uno di questi sarà, necessariamente, il terzino destro (in pole sempre Šime Vrsaljko, in alternativa Mattia Darmian) e, poi, un centrocampista d'esperienza. Il nome, non tanto nuovo visto che se ne ... : Prima di nuovi acquisti, servono necessariamente le uscite. Questo, in poche e semplici parole, quello che Piero Ausilio ed i rappresentanti della proprietà nerazzurra si sono detti. Dalla Cina, infatti, hanno già dato i via libera a due rinforzi: uno di questi sarà, necessariamente, il terzino destro (in pole sempre Šime Vrsaljko, in alternativa Mattia Darmian) e, poi, un centrocampista d'esperienza. Il nome, non tanto nuovo visto che se ne ...

Inter - i messaggi “di mercato” di Spalletti alla società : tra sogni e realtà - la situazione : Luciano Spalletti ha mandato un chiaro messaggio alla sua società in chiave calciomercato, la rosa dell’Inter non è ancora al completo “L’ossatura della squadra c’è, ora dovremmo riuscire ad inserire le due pedine che mancano per arrivare a 22. Così saremmo giusti per affrontare la stagione e anche i periodi in cui dovremo allenarci senza i nazionali oltre a quando dovremo affrontare tre partite in una ... : Lucianoha mandato un chiarosuain chiave calciomercato, la rosa dell’non è ancora al completo “L’ossatura della squadra c’è, ora dovremmo riuscire ad inserire le due pedine che mancano per arrivare a 22. Così saremmo giusti per affrontare la stagione e anche i periodi in cui dovremo allenarci senza i nazionali oltre a quando dovremo affrontare tre partite in una ...

Diretta/ Inter-Zenit (risultato finale 3-3) streaming video e tv : Spalletti sorride - "Fatto passi avanti" : Diretta Inter Zenit, streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca all'Arena Garibaldi di Pisa, nerazzurri reduci dalla sconfitta di mercoledì contro il Sion(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 00:08:00 GMT) Inter Zenit,e tv: orario e risultato live della partita che si gioca all'Arena Garibaldi di Pisa, nerazzurri reduci dalla sconfitta di mercoledì contro il Sion(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 00:08:00 GMT)

Inter - Spalletti dopo il pareggio contro lo Zenit : “passi in avanti - bene Asamoah” : È un Luciano Spalletti soddisfatto quello che si presenta ai microfoni di Inter TV dopo il pareggio tra Inter e Zenit San Pietroburgo nell’amichevole giocata allo stadio Arena Garibaldi di Pisa: “Abbiamo fatto molto meglio dell’ultimo match, sia a livello tattico che a livello fisico. La squadra è stata molto più compatta, ha capito quando attaccare e quando aspettare. Il lavoro è stato fatto nella maniera corretta. La ... : È un Lucianosoddisfatto quello che si presenta ai microfoni diTViltraSan Pietroburgo nell’amichevole giocata allo stadio Arena Garibaldi di Pisa: “Abbiamo fatto molto meglio dell’ultimo match, sia a livello tattico che a livello fisico. La squadra è stata molto più compatta, ha capito quando attaccare e quando aspettare. Il lavoro è stato fatto nella maniera corretta. La ...

Inter-Zenit - Spalletti : 'Le gambe cominciano a girare - la squadra è più compatta' : L'Inter pareggia 3-3 nel match amichevole di Pisa contro lo Zenit, salvata dal gol di Lautaro Martinez nel finale. Per i nerazzurri un buon test, che ha dato buone indicazioni e mostrato a Spalletti ... : L'Inter pareggia 3-3 nel match amichevole di Pisa contro lo Zenit, salvata dal gol di Lautaro Martinez nel finale. Per i nerazzurri un buon test, che ha dato buone indicazioni e mostrato a...