Inter | solo contusione per Dalbert

Calciomercato Inter - Vidal solo voce o pista concreta? : Nella serata di ieri l’Inter, imbottita di giovani e riserve, ha pareggiato contro lo Sheffield United con il punteggio di 1-1, rete del solito Icardi. La partita è servita a Luciano Spalletti per capire sostanzialmente due cose, la prima che la difesa a tre è un esperimento perfettamente riuscito e la seconda che il duo d’attacco formato da Lautaro Martinez e Icardi può tranquillamente coesistere, per caratteristiche e posizione in ...

Bonafede : stop a legge Pd su Intercettazioni : 'tutelava solo politici' : 'Impediremo così che venga messo il bavaglio all'informazione' dice il ministro della Giustizia che cita il caso Consip che chiamava in causa il padre di Renzi.La replica: 'Non ha capito nulla. Oppure ...

Inter - non solo Vidal : si pensa al ritorno di Kovacic per il centrocampo : L'Inter è molto attiva in questi giorni di mercato per completare la rosa a disposizione del tecnico, Luciano Spalletti. I nerazzurri, infatti, devono puntellare la squadra con due innesti: un terzino destro e un centrocampista centrale da affiancare a Marcelo Brozovic. Per quanto riguarda il terzino destro il nome in pole position è sempre quello di Sime Vrsaljko. Il laterale croato ha espresso la propria volonta' di trasferirsi a Milano, ma la ...

Benzema al Milan?/ Ultime notizie - retroscena Sky Sport : incontro solo con Intermediari : Il nome di Benzema accostato al Milan in sede di calciomercato: nei giorni scorsi ci sarebbe stato un incontro tra i rossoneri e l'entourage dell'attaccante del Real Madrid. (Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 21:24:00 GMT)

Retroscena Milan-Benzema : incontro solo con Intermediari : Si aggiunge un nuovo tassello alla suggestione di mercato delle ultime ore, secondo la quale il Milan avrebbe valutato la possibilità di arrivare a Karim Benzema. Ludovic Fattizzo, intermediario di ...

Inter - non solo Joao Mario : anche Vecino e Gagliardini sacrificabili (RUMORS) : In casa Inter si continua a lavorare per cercare di rinforzare ulteriormente la rosa. Luciano Spalletti, dopo i cinque acquisti gia' messi a segno nel mese di luglio, ha richiesto ulteriori giocatori per completare la rosa nerazzurra. I rinforzi di cui necessita l'Inter sono ormai noti: un terzino destro, un mediano da affiancare a Marcelo Brozovic ed un esterno d'attacco. Prima di potersi muovere ufficialmente, però, molto probabilmente l'Inter ...

Chirurgia : su 30mila Interventi di cancro al colon - solo il 35% in laparoscopia : Su circa 30mila interventi chirurgici per tumore maligno al colon, solo il 35% viene realizzato con tecniche mini invasive che comportano notevoli vantaggi per il paziente e il Servizio sanitario nazionale. Partendo da questi dati del Programma nazionale esiti (Pne) dell’Agenas, l’Associazione chirurghi ospedalieri italiani (Acoi) in collaborazione con Johnson & Johnson Medical Spa ha presentato oggi a Roma la prima Academy di ...

Turismo : Albergatori Jesolo - stagione regge - ora attenzione ai mercati Internazionali : Venezia, 17 lug. (AdnKronos) - "I dati di giugno confermano l'ottimo grado di attrattività di Jesolo: nonostante, infatti, quest'anno non vi siano state le ricorrenze care ai turisti di lingua tedesca (anticipate a maggio), si sono confermati i dati di occupazione del 2017. Come dire, insomma, che i

“Martina non ce l’ha fatta”. Aveva solo 13 anni : poi il sorprendente annuncio dei medici e della famiglia. La sua storia ha toccato l’Italia Intera : Purtroppo la notizia che tutti non volevano leggere è arrivata: Martina Bologna non ce l’ha fatta. La ragazzina di 13 anni trascinata in mare da un’onda mentre prendeva il sole con la zia e la cugina è deceduta. I sanitari Avevano avviato le procedure per dichiarare la sua morte cerebrale, ma le cure dei medici e le preghiere dei familiari non sono bastate, scrive PalermoToday. Martina Aveva appena sostenuto gli esami di terza media ...

Intervista a Pierangelo Albini : 'Il rendimento può migliorare - ma solo con verifiche sui risultati' : Se tutto va bene, dice Pierangelo Albini, direttore dell'area Lavoro, Welfare e Capitale Umano di Confindustria, la formula è 'win-win'. Cioè vince il datore di lavoro e vince il dipendente. Si può ...

Incontro Salvini-Mattarella - il Quirinale : 'Trattati solo temi di politica Interna' : Il leader della Lega aveva a gran voce parlato di "attentato alla democrazia" nei confronti di una forza politica italiana portato avanti da alcuni giudici. Il tema del rapporto politica-magistrati e,...

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di lunedì 9 luglio : Cristiano Ronaldo vuole solo la Juventus - Inter-Rafinha si riapre : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI IERI 8 luglio Buongiorno agli appassionati di calcio: lunedì 9 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad ...

L'Intercettazione choc : 'Mi faccio schifo - qui passano solo i raccomandati' : ROMA La dirigente che ha cambiato i punteggi per il concorso pubblico a dirigente delle Asl della Basilicata a un certo punto ammette di sentirsi in colpa: 'Io per fare questa cosa sto malissimo, ma ...

Operazione Labirinto : continuano gli Interrogatori - ma le bocche restano 'cucite'. Risponde alle domande solo Quintana : Anche Saulle Politi, il 46enne di Monteroni che guidava il secondo gruppo criminale smantellato nell'Operazione «Labirinto», è rimasto in silenzio durante l'interrogatorio di Garanzia, così come aveva ...