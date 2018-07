Inter | Icardi-Lautaro che feeling E ora la sfida al Chelsea di Sarri

Inter - Spalletti soddisfatto dell'intesa Icardi-Lautaro : 'è andata molto bene - la squadra si è fatta trovare pronta' : L'allenatore nerazzurro ha commentato il pari con lo Sheffield, sottolineando la propria soddisfazione per la prestazione di Icardi e Lautaro Martinez Un pari che soddisfa Luciano Spalletti, l'...

Inter-Sheffield United 1-1 - Icardi evita la beffa : ottime risposte da Lautaro Martinez : Inter-Sheffield United- Finisce 1-1 la quarta amichevole precampionato dell’Inter. Un 1-1 maturato dopo il vantaggio inglese e il pareggio di Icardi, solito goleador. Super assist di Lautaro Martinez per Candreva, il quale poi serve Icardi per il gol del pareggio. Spalletti ha schierato un 4-3-1-2 piuttosto atipico: Icardi-Martinez hanno risposto positivamente, anche se restano da […] L'articolo Inter-Sheffield United 1-1, Icardi ...

L’Inter non va oltre il pareggio contro lo Sheffield : Icardi il solito mattatore : A Sheffield, nella suggestiva cornice di Bramall Lane, il più antico stadio del mondo in grado di ospitare partite di calcio professionistico, l’Inter di Luciano Spalletti impatta 1-1 contro lo Sheffield United nella quarta amichevole della #InterPreSeason 2018/19. Nei primi 5′ di gioco, Candreva ci prova due volte dalla distanza senza però creare grossi grattacapi al portiere avversario Henderson. Poco dopo, Dalbert lamenta un ...

Inter - ecco Icardi-Martinez : al debutto la nuova coppia : Icardi-Martinez primo atto. A Sheffield alle 20.30, le 19.30 inglesi, la nuova Inter di Luciano Spalletti fa un'altra tappa del precampionato e torna in campo per sfidare lo Sheffield United, decimo l'...

Inter - slitta il rinnovo di Icardi : il motivo : Mauro Icardi e l'Inter ancora insieme? Come riporta Sport Mediaset , le parti parleranno di rinnovo, ma il confronto può slittare in autunno per non appesantire il monte ingaggi da subito e lasciare, quindi, più libertà ad Ausilio in questo mercato ...

Inter-Zenit San Pietroburgo 3-3 : Candreva-Icardi-Lautaro Martinez show : ROMA - L' Inter pareggia 3-3 contro lo Zenit San Pietroburgo nella terza amichevole precampionato. Allo stadio Arena Garibaldi di Pisa i nerazzurri hanno mostrato qualche passo avanti rispetto alla ...

Inter - fuochi d'artificio con lo Zenit : è 3-3. In gol Icardi e Lautaro : Mauro Icardi e Antonio Candreva. Getty Images Passi in avanti chiedeva e passi in avanti ha ottenuto: Luciano Spalletti può lasciare Pisa con l'animo decisamente più soddisfatto rispetto a Sion. Il ...

DIRETTA/ Inter-Zenit (risultato live 2-1) streaming video e tv : Icardi di rigore - nerazzurri di nuovo avanti! : DIRETTA Inter Zenit, streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca all'Arena Garibaldi di Pisa, nerazzurri reduci dalla sconfitta di mercoledì contro il Sion(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 21:18:00 GMT)

Formazione Inter 2019 : con Vidal spazio al 4-2-3-1 - rimane l'incognita Icardi (RUMORS) : In casa Inter si respira aria di Champions League. La prossima stagione sarà quella del ritorno nella massima competizione dopo diversi anni di sofferenza per i tifosi e la società. Per riuscire ad affrontarla con onore, Ausilio ha messo a segno già 5 acquisti che hanno rafforzato enormemente la rosa di Luciano Spalletti. L'allenatore ha però espresso il desiderio di ricevere almeno altre due pedine per non farsi trovare con gli uomini contati a ...

Calciomercato Inter - Icardi-Real Madrid il retroscena dell’ex procuratore : “il gossip frena i Blancos - in passato c’è stato…” : Icardi nel mirino del Real Madrid da diverso tempo, ma non è mai arrivato l’affondo decisivo. Il motivo? Il gossip che gira intorno al giocatore avrebbe fatto desistere il club spagnolo Il Real Madrid è ancora alla ricerca del colpo (o dei colpi) ad effetto in grado di far dimenticare l’addio di Cristiano Ronaldo. Non solo a livello numerico, ma anche come appeal, se il nome ad effetto arrivasse in attacco sarebbe ancor più ...

Attenta Inter - adesso il Real Madrid fa sul serio per Icardi : I tifosi dell'Inter tornano a tremare. Ancora una volta, è una notizia bomba sganciata dalla stampa spagnola a non lasciarli tranquilli. Secondo il quotidiano spagnolo Marca, dopo la cessione di Cristiano Ronaldo alla Juventus e il no incassato da Neymar ("Voglio rimanere al Psg"), la società del presidente Florentino Perez avrebbe messo in cima alla lista delle sue preferenze niente meno che Maurito Icardi. L'Interesse delle merengues sarebbe ...