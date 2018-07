Inter | c' è ancora un punto di domanda | ma Spalletti può contare su un buon biglietto da

Sfortuna Inter - ancora un infortunio per i nerazzurri [DETTAGLI] : Inter alle prese con qualche problema fisico di troppo durante questa fase di preparazione atletica, oggi un altro infortunio L’Inter non può certo dirsi fortunata in questa prima fase di preparazione alla prossima annata. La squadra di Spalletti è stata vittima di diversi infortuni, dopo Nainggolan, Politano, Borja Valero e Karamoh, è stata la volta di Dalbert. L’esterno di sinistra a seguito di un contrasto ha subito un ...

Ancora un concerto pianistico di rilievo Internazionale a Palazzo Mezzacapo a Maiori. : Rinomato docente, presso l'Interlochen Arts Academy ha creato uno studio per giovani talenti del pianoforte da tutto il mondo. Ha, inoltre, tenuto masterclass in Cina, Giappone, Corea, a Singapore, ...

Facebook prepara un satellite per portare Internet dove ancora non c'è : ... gli abitanti dei paesi percorsi da questi cavi non può permettersi l'accesso a una tecnologia tanto costosa e rimane, dunque, disconnessa dal resto del mondo.

Inter - Spalletti : “dobbiamo Intervenire ancora sul mercato” : “Abbiamo una rosa più completa dell’anno scorso, la società ha lavorato bene in entrata ma abbiamo perso giocatori forti come Rafinha. Avremo tanti impegni, la Champions League porterà via tante energie, quindi dobbiamo ancora fare qualcosa sul mercato”. Il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti ha fatto il punto sul mercato nerazzurro. “Se le cifre sono le ultime che ci ha chiesto il Barcellona, vedo difficile ...

Stash parla ancora dell’aggressione/ Il leader dei The Kolors : “C’era gente… ma non è Intervenuto nessuno!” : Stash parla ancora dell’aggressione dopo avere difeso una donna picchiata dal suo fidanzato: il leader dei The Kolors, “C’era gente… ma non è intervenuto nessuno!”.(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 15:27:00 GMT)

Enel guarda ancora con Interesse verso il Brasile : Teleborsa, - La strategia di espansione di Enel in Brasile potrebbe portare all'acquisto di tre impianti di distribuzione di Eletrobras. Parola di amministratore delegato Francesco Starace che lo ha ...

Intervista ad Alessandro Casillo per Ancora Qui : “Mi alzo alle 6 per andare a lavorare e ne vado fiero” : Alessandro Casillo rilascia il nuovo singolo, Ancora qui, a quattro anni dall'ultimo progetto discografico. Il nuovo brano è disponibile in radio e in digital download da giugno e segna il ritorno in musica di Alessandro Casillo che dopo un debutto entusiasmante da teenager prodigio, la vittoria a Sanremo Giovani nel 2012 e l'album #ALE ai vertici delle classifiche, a fine 2014 ha deciso di fermarsi per concentrarsi su se stesso e sulla ...

Stadio - Luca Parnasi ancora davanti ai pm : iniziato nuovo Interrogatorio : È iniziato da pochi minuti un nuovo interrogatorio davanti ai pm per Luca Parnasi, il costruttore arrestato il 13 giugno scorso nell'ambito dell'inchiesta sul nuovo Stadio della Roma. L'atto ...

Il boss di Pokémon Go parla del futuro del gioco - di Pokémon Let's Go e di altro ancora - Intervista : Di recente abbiamo partecipato al Dortmund Safari Zone, il primo, grosso evento Live estivo dedicato a Pokémon Go dove non tutto è andato secondo i piani. È stata sicuramente una bella esperienza, tutto sommato, ma ancora una volta non è andato tutto per il verso giusto.Abbiamo avuto modo di parlare con John Hanke, il capo di Niantic, lo sviluppatore di Pokémon Go e di chiedergli cosa sia andato storto e cosa Niantic pensa di fare per migliorare ...

3 ITALIA DOWN - OGGI 10 LUGLIO : InterNET NON FUNZIONA/ Disagi in tutta Italia - guasto non ancora risolto : 3 Italia DOWN, OGGI 10 LUGLIO: INTERNET non FUNZIONA. Black out in tutta Italia per l’operatore mobile, disservizi in particolare nel traffico dati e nel contattare il numero del gestore(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 11:11:00 GMT)