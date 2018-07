Insigne | ' Bonucci alla Juve? Mi sorprenderebbe | non si è lasciato bene'

100x100napoli

(Di mercoledì 25 luglio 2018) L'attaccante del Napoli si esprime sul possibile ritorno dintus. Lorenzoha parlato in esclusiva ai microfoni di Premium Sport. Ecco un primo estratto delle sue dichiarazioni: 'Da compagno di nazionale mi stupirebbe vederlo tornareperché non si è. Dovesse succedere, qualche tifoso non lo ...