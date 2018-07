Inserimento geologi nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco | segnali positivi

meteoweb.eu

(Di mercoledì 25 luglio 2018) “Sono emersidall’incontro che si è svolto oggi, mercoledì 25 luglio, al Viminale alla presenza del Sottosegretario del Ministero dell’Interno Stefano Candiani, del Capo Dipartimento, Prefetto Bruno Frattasi e del Vice Capo Dipartimento Vicario Ing. Gioacchino Giomi in cui si è parlato dell’deinelle funzioni direttive deldeidel”. Lo affermano Vincenzo Giovine, Vice Presidente e Arcangelo Francesco Violo, Segretario del Consigliodei. Lo scorso 11 luglio il CNG aveva, infatti, formulato la richiesta di incontrare il senatore Candiani per discutere delle condizioni di accesso alle funzioni direttive deldeidelper i laureati in Scienzeche e sulla questione del mancato riconoscimento delle competenze tecniche degli iscritti agli Ordini Professionali deiche ...