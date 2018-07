blogo

: Insatiable la dark comedy adolescenziale di Netflix travolta dalle polemiche ancor prima di iniziare - SerieTvserie : Insatiable la dark comedy adolescenziale di Netflix travolta dalle polemiche ancor prima di iniziare - tvblogit : Insatiable la dark comedy adolescenziale di Netflix travolta dalle polemiche ancor prima di… - Varych4 : Insatiable la dark comedy adolescenziale di #Netflix travolta dalle polemiche ancor prima… -

(Di mercoledì 25 luglio 2018)si ritrova invischiata in una campagna denigratoria sui social e più in generale su internet, a causa del rilascio del primo trailer ufficiale di, serie tv in arrivo il prossimo 10 agosto con Debby Ryan come protagonista e Alyssa Milano nel cast. La storia diinizia più di un anno fa quando The CW ne aveva ordinato il pilot decidendo però di non ordinarlo in vista della stagione 2017/18.A quel punto è subentratache, interessata a riempire il proprio palinsesto di storie con al centro adolescenti o poco più alle prese con problemi esistenziali, salva la serie ordinandone 10 episodi.racconta la storia di Patty (Debby Ryan) una ragazzina grassa che per questo è vittima di bulli a scuola e non viene mai presa in considerazione. Dopo essere stata colpita da un pugno in faccia, con la mascella bloccata, Patty torna a scuola con un fisico ...