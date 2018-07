Insatiable di Netflix e la petizione per fat-shaming

Insatiable la dark comedy adolescenziale di Netflix travolta dalle polemiche ancor prima di iniziare : Netflix si ritrova invischiata in una campagna denigratoria sui social e più in generale su internet, a causa del rilascio del primo trailer ufficiale di Insatiable, serie tv in arrivo il prossimo 10 agosto con Debby Ryan come protagonista e Alyssa Milano nel cast. La storia di Insatiable inizia più di un anno fa quando The CW ne aveva ordinato il pilot decidendo però di non ordinarlo in vista della stagione 2017/18.A quel punto è subentrata ...