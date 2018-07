Inquinamento | biologo | nella terra dei fuochi “il problema sono le nanoparticelle”

meteoweb.eu

(Di mercoledì 25 luglio 2018) Vincenzo D’Anna, presidente dell’ordine nazionale dei biologi, è intervenuto ai microfoni di Radio Bio, la radio dell’ONB, e ha parlato delladei. “Più che una bufala, si sta rivelando diversa da come l’avevano descritta e da come l’avevamo immaginata. Avevano raccontato di una, seguendo le rivelazioni di alcuni pentiti della camorra e le versioni romanzate dei libri di Saviano, ci avevano fatto credere che la malavita organizzata avesse into in molti luoghi della Campania interi autotreni di sostanze tossiche, nocive e radioattive. Abbiamo invece scoperto, già con il convegno che abbiamo fatto il 3 marzo a Roma sulle nanoparticelle, che l’è di ben altra natura“. Il presidente dell’Ordine Nazionale dei Biologi prosegue: “L’non è né da sostanze radioattive, né da sostanze ...