Infortunio Dalbert | ecco l’esito degli accertamenti

(Di mercoledì 25 luglio 2018)– "Questa mattinaclinico-strumentali perpresso l'Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno confermato solo una forte contusione alla spalla destra del difensore nerazzurro. Le condizioni disaranno valutate giorno dopo giorno". Questo il comunicato ufficiale dell'Inter, sospiro di sollievo dunque in casa nerazzurra.