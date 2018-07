Inferno di fuoco in Grecia | si temono oltre cento morti

Nell’Inferno di fuoco in Grecia : “Madri morte abbracciate ai figli. Il villaggio di Mati non esiste più” : Mati è il villaggio degli spettri. In due ore, lunedì pomeriggio, è diventato il paese senza colore. Ci sono le auto, di cui resta la carcassa incenerita e non si distingue più nulla. Scheletri di auto accatastate una sull’altra, saltate in aria ovunque, lungo le strade....

Inferno di fuoco in Grecia : incenerita un'intera città - 60 morti e 550 feriti Migliaia in fuga - "incendi sono dolosi" : E' drammatica la situazione in Grecia, dove le condizioni meteorologiche, caldo torrido e forte vento, hanno alimentato una serie di roghi nei dintorni della capitale. Decine di bambini tra gli ustionati gravi.

INCENDI IN GRECIA - Inferno DI FUOCO AD ATENE/ Video - 50 morti e 156 feriti : migliaia in fuga verso le spiagge : INCENDI in GRECIA, INFERNO di FUOCO ad ATENE: 50 morti e 156 feriti il bilancio provvisorio delle fiamme che stanno devastando le grandi pinete dell'Attica. migliaia in fuga sulle spiagge.(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 08:14:00 GMT)

Inferno di fuoco sulla Roma-Napoli : un morto nello schianto tra tir - chilometri di coda : Inferno di fuoco sulla Roma-Napoli tra San Vittore e Caianello, dove il conducente di un tir, un napoletano di circa 50 anni, è morto dopo essere rimasto coinvolto in uno scontro con altri due mezzi ...

Siria : Ong - Inferno di fuoco a Daraa - 90 raid aerei