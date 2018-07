Indagine per assenteismo sulla San Giorgio Servizi | due indagati

Usa - il video che fa discutere : due agenti buttano a terra un bambino di 10 anni per arrestarlo. Aperta Indagine interna : Sta facendo discutere il video pubblicato su Facebook da Ariel Collins, che mostra il cugino di dieci anni, di colore, bloccato a terra da due poliziotti (bianchi) con lo scopo, o la minaccia, di arrestarlo. Il filmato è al centro di una polemica: il Dipartimento di polizia di Athens-Clarke County, in Georgia, dove è avvenuto l’episodio, sta indagando su quanto accaduto. Ieri, lunedì 23 luglio, è stata diffusa una nota che spiega che il ...

Chiesa in Cile : maxi Indagine per abusi sessuali : In Cile la procura ha aperto un'indagine molto vasta per abusi sessuali che sarebbero stati commessi da membri della Chiesa Cattolica. L'indagine è vasta sia in termini temporali che nei numeri delle persone coinvolte. Si parla infatti di oltre 60 anni in cui sarebbero state perpetrate le violenze, e di almeno 158 membri della Chiesa coinvolti. Le violenze sarebbero state commesse su un numero di persone che al momento si attesterebbe sulle 266 ...

Di Maio apre l'Indagine sui centri per l'impiego e ci trova i precari : 800 su un totale di 1200. Sono loro che cercano lavoro per i disoccupati : I precari cercano lavoro per i disoccupati. Non è un ossimoro ma realtà: all'Anpal, l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro. Ben 800 lavoratori su 1200 non Sono assunti a tempo determinato. E Sono loro a cercare lavoro per chi non ce l'ha. Una situazione paradossale che il Coordinamento nazionale dei precari di Anpal servizi punta a far finire in Parlamento: dopodomani, quando il loro presidente Maurizio Del Conte ...

Audio Trump su pagamento modella di Playboy/ Tutto sequestrato dall'Fbi per l'Indagine sul Presidente : Spunta Audio di Trump sui soldi dati a modella di Playboy, Karen McDougal: ultime notizie, l'avvocato Cohen imbarazza il Presidente Usa. Giuliani, "Audio vero, ma mai stata pagata la donna"

USL Umbria 1 - importante riconoscimento per l'impegno nell'ascolto dei bisogni dei pazienti. I risultati dell'Indagine nazionale sul grado ... : UMWEB, Perugia, I primi risultati dell'indagine dell'Agenzia nazionale dei Servizi Sanitari sul grado di umanizzazione degli ospedali, fanno emergere l'impegno della Usl Umbria 1 nell'ascolto dei ...

Collaboratore di Macron picchia un manifestante. Aperta un'Indagine : Ha massacrato di botte un giovane manifestante a terra. Protagonista dei fatti un vicino Collaboratore del presidente francese, Emmanuel Macron , ed ex responsabile della sicurezza nell'ultima ...

Trump : "Per Putin l'Indagine sul Russiagate è una vergogna"

Il Questore sospende la licenza di un locale etnico di Fontivegge per un mese.Il titolare in carcere per la nota Indagine "nigerian cultism". : UMWEB, Perugia. La Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Perugia ha disposto la sospensione della licenza di un pubblico esercizio di Fontivegge e per trenta giorni non vi si potrà ...

Casalecchio - festa per il gay pride all'asilo : rabbia dei genitori/ Ultime notizie : Segata : "Indagine interna" : Casalecchio, festa per il Gay pride al centro estivo. Ultime notizie: bambini truccati e colori arcobaleno, la rabbia dei genitori dei piccoli, "è inopportuno"

Ilva di Taranto - sospetta intossicazione per 5 operai/ Ultime notizie : azienda avvia Indagine : Ilva di Taranto, sospetta intossicazione per 5 operai: dopo il trasferimento in ospedale in seguito a dei malori sono stati già dimessi ma l'azienda ha avviato un'indagine.

Muore allestendo mostra - aperta Indagine : ANSA, - MILANO, 9 LUG - La Procura di Milano ha aperto un'indagine per omicidio colposo a carico di ignoti per la morte di Luca Lovati restauratore ed assistente 'storico' dell'artista Agostino ...

La Corte dei Conti ha archiviato l’Indagine su Giuseppe Sala per un appalto di Expo : La Corte dei Conti ha archiviato l’indagine su Giuseppe Sala, ex amministratore delegato di Expo 2015 e attuale sindaco di Milano, per un presunto danno erariale pari a 2,2 milioni di euro. La questione, per la quale Sala era indagato, The post La Corte dei Conti ha archiviato l’indagine su Giuseppe Sala per un appalto di Expo appeared first on Il Post.

Kevin Spacey di nuovo sotto Indagine : altre tre accuse per molestie - : Dopo le nuove incriminazioni a carico di Harvey Weinstein, anche l'attore è tornanto al centro della polemica per presunti reati a sfondo sessuale

Milano : accoltellato Niccolò Bettarini - Indagine per tentato omicidio : Milano, 1 lug. (AdnKronos) – Si indaga per tentato omicidio per l’aggressione a Niccolò Bettarini, figlio di Simona Ventura e dell’ex calciatore Stefano, accoltellato all’alba – la telefonata alle forze dell’ordine è arrivata intorno alle 5 – fuori dal locale Old Fashion in viale Alemagna a Milano. Il 19enne ha trascorso in compagnia di un gruppo di amici, con loro anche alcune ragazze, la serata nel ...