Incidenti : Venezia - sulla A57 scontro tra tre auto e un camion - ferito un bambino : Venezia, 25 lug. (AdnKronos) – Alle 16.05, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo l’A57, poco prima dello svincolo per l’aeroporto in direzione Trieste per un incidente, coinvolte tre auto e un camion: ferito un bambino. I pompieri accorsi da Mestre con due automezzi tra cui l’autogru hanno messo in sicurezza i veicoli e collaborato con il personale del suem 118 nelle operazioni di soccorso al minore olandese, ...

Incidenti : chiuso il raccordo per Venezia - code in tangenziale a Mestre : Venezia, 24 lug. (AdnKronos) – Un incidente, che alle 17.15 ha coinvolto un mezzo pesante, ha richiesto poco fa la chiusura ad oltranza del raccordo per Venezia (svincolo Carbonifera) in direzione Venezia, per consentire le operazioni di recupero del carico (pesanti lastre di marmo), spostate all’interno del rimorchio. A provocare lo spostamento di carico è stato l’impatto del camion con un’auto. Non si registrano ...

Fiorentina k.o. nel test con il Venezia : debutta Norgaard. Incidenti prima della partita : L'allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli, 52 anni. LaPresse prima sconfitta stagionale per la Fiorentina. Una violenta conclusione da fuori area di Segre all'ultimo minuto regala la vittoria al ...

Incidenti : grave 17enne travolto da auto a Milano in Porta Venezia : Milano, 21 lug. (AdnKronos) – Un giovane di 17 anni di origine nigeriana è rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto da un’auto mentre attraversava viale Vittorio Veneto nel tardo pomeriggio a Milano. Secondo le prime ricostruzioni, sembra che il giovane stesse giocando a rincorrersi con un coetaneo nello spiazzo adiacente a piazzale Oberdan quando probabilmente, senza rendesi conto, è finito in mezzo alla strada. In quel ...

Incidenti e smartphone - la linea dura del Friuli-Venezia Giulia può trovare terreno fertile in altre regioni : Con gli smartphone sugli scudi e con tutti i pro e i contro che ne derivano, la tecnologia è sempre più parte integrante del nostro quotidiano L'articolo Incidenti e smartphone, la linea dura del Friuli-Venezia Giulia può trovare terreno fertile in altre regioni proviene da TuttoAndroid.

Incidenti : Venezia - fine code in tangenziale di Mestre : Venezia, 21 giu. (AdnKronos) - Situazione tornata alla normalità dalle ore 11.30 circa sulla tangenziale di Mestre, dopo l'incidente di questa mattina all'altezza dell'area di servizio Bazzera, in competenza Autovie Venete. A causa dell'incidente, avvenuto alle ore 8.30 in carreggiata est (direzione

Incidenti : Venezia - riaperta corsia per rotatoria Marghera : Venezia, 19 giu. (AdnKronos) - CAV-Concessioni Autostradali Venete S.p.A. comunica che pochi minuti dopo le 13 è stata riaperta al traffico la corsia preferenziale per la rotatoria Marghera, chiusa da questa mattina alle 10.20 per un tamponamento tra più mezzi, che ha provocato un morto e diversi fe

Incidenti : scontro tra auto nel veneziano - due feriti : Venezia, 29 mag. (AdnKronos) - Poco dopo le 10, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Stazione in Località Ballo’ di Mirano, per lo scontro tra due auto con successivo incendio: due feriti. I pompieri arrivati da Mira hanno spento l'incendio dell’Alfa Romeo Giulietta divampato subito dopo l’inc

Incidenti : Venezia - su A4 furgone tampona camion - due feriti : Venezia, 18 mag. (AdnKronos) – Alle 13.45 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo il passante dell’autostrada A4 tra i caselli di Martellago e Spinea in direzione Milano per il tamponamento tra un furgone e un camion: due feriti. I pompieri arrivati da Mestre e Mira con tre automezzi tra cui l’autogru e 12 operatori hanno messo in sicurezza i mezzi ed estricato i due occupanti del furgone, rimasti incastrati ...