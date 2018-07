Incendi | un disastro così può accadere anche in Italia

Disastro in Grecia : i satelliti Copernicus puntati sull’area Incendi : Dopo gli aerei, vigili del fuoco e veicoli, ora sulla Grecia la Commissione Europea ha puntato anche i satelliti Copernicus per far fronte alla grave emergenza incendi che ha colpito il Paese. La Commissione Europea ha appena annunciato, sul suo sito dedicato a Copernicus , che su richiesta del Segretariato Generale per la protezione Civile di Atene ha appena attivato i satelliti del sistema Copernicus sull’area dell’Attica. Leonardo ...

Inferno Incendi in Grecia - testimone : “E’ un disastro - difficile respirare e impossibile tenere gli occhi aperti” : “E’ un disastro. Non solo perché è difficile respirare, ma anche perché è impossibile tenere gli occhi aperti a causa del fumo che si è sprigionato dagli incendi. Per le persone è difficilissimo quindi orientarsi e mettersi in salvo. In alcune zone le fiamme andavano così veloci che in mezz’ora l’incendio ha percorso 20 km, una cosa assurda“: lo ha dichiarato un testimone, Lefteris Stoukogeorgos, che al momento si ...