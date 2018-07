Incendi Sardegna | allerta arancione con attenzione rinforzata

Incendi : ancora allerta in Sardegna : ANSA, - CAGLIARI, 24 LUG - Sarà ancora una giornata di allerta, domani, per alto rischio di Incendi in Sardegna. La Protezione civile regionale ha emesso un nuovo bollettino: mezza Isola sarà '...

Incendi : ancora allerta per alto rischio in Sardegna : Sarà ancora una giornata di allerta, domani, per alto rischio di Incendi in Sardegna. La Protezione civile regionale ha emesso un nuovo bollettino: mezza Isola sarà ‘sorvegliata’ speciale, con il codice arancio (alta pericolosità) che interesserà virtualmente il percorso della statale 131 da nord a sud: da La Maddalena, passando per Olbia e San Teodoro, quindi il centro nord con Ozieri e Nuoro, e via via Oristano, Medio Campidano e ...

Incendi : nuova allerta per alto rischio in Sardegna : Nuovo allerta della Protezione civile regionale per alto rischio di Incendi domani in Sardegna. Le zone interessate con il codice arancio sono il Cagliaritano e l’Oristanese, il centro dell’isola nella zona compresa tra Macomer e Nuoro e l’area di Sassari-Porto Torres. Nel resto della regione l’allerta è gialla (media pericolosità). Nella giornata di oggi, al momento, la macchina antIncendio ha lavorato per lo spegnimento ...

Incendi Sardegna : domani pericolosità codice giallo e arancione : domani in Sardegna si estendono le zone ad alto rischio di Incendio: il bollettino della protezione civile ha previsto un livello di pericolosità arancione per Cagliaritano, parte dell’Oristanese e della Sardegna centro-meridionale, Sassarese e alcune zone del Nuorese. Nel resto dell’isola la pericolosità prevista è considerata di livello medio (codice giallo). L'articolo Incendi Sardegna: domani pericolosità codice giallo e ...

Incendi in Sardegna : domani pericolosità alta - codice “arancione” : La Direzione Generale della Protezione Civile della Sardegna ha emesso un bollettino di previsione per pericolo Incendi con pericolosità alta, codice arancione, per domani, lunedì 23 luglio: da Nord a sud, Gallura, Sarrabus, Campidano, Sulcis e Marmilla sono a rischio per l’intera giornata di domani, che sarà caratterizzata da venti variabili. L'articolo Incendi in Sardegna: domani pericolosità alta, codice “arancione” sembra ...

Incendi : Sardegna - 4 roghi spenti con gli elicotteri : Quattro Incendi sono stati spenti oggi in Sardegna con l’impiego degli elicotteri della flotta regionale. Le fiamme sono divampate sui pascoli della localita’ Madaula, a Illorai, nel Sassarese, dove sono intervenute anche squadre a terra del Corpo forestale, Forestas, barracelli e i volontari di Protezione civile della Sogit di Bono. Nel Sud Sardegna il fuoco ha percorso pascoli in localita’ ex mulino Asquer a Domusnovas, dove ...

Incendi : nuova allerta in Sardegna per alto rischio : La Protezione civile regionale ha diramato una nuova allerta in Sardegna per alto rischio di Incendi nella giornata di domenica 22 luglio. L’Isola, infatti, è al centro di una bolla di calore che persisterà nelle prossime ore, ma è anche in arrivo il vento di maestrale che aumenterà il pericolo per l’innesco di roghi. Il bollettino indica diverse località con il codice giallo (attenzione media), mentre in Gallura, Medio Campidano e ...

Incendi Sardegna : ancora allerta - codice ‘arancione’ sul Campidano : E’ stato diramato dalla Direzione Generale della Protezione Civile della Regione Sardegna, un nuovo Bollettino di previsione di pericolo per la giornata di domani, venerdì 20 luglio. Il pericolo è alto ed è contraddistinto dal colore arancione, con attenzione rinforzata su tutto il Campidano, da Cagliari fino ad Oristano. In questo stato, le condizioni sono tali che, ad innesco avvenuto, l’evento, se non tempestivamente affrontato, ...

Caldo - allerta Incendi in Sardegna : domani codice arancione nel Cagliaritano : Nel Cagliaritano per l’intera giornata di domani resta il codice arancione della Protezione civile regionale per l’elevato pericolo incendi. Le temperature diurne continuano a superare i 30 gradi e il rischio di roghi risulta accentuato dall’arrivo di venti da ovest e nord-ovest attorno ai 30 Km/h. Anche domani, quindi, l’apparato antincendi è mobilitato nel Cagliaritano per affrontare tempestivamente possibili fiamme, ...

Incendi Sardegna - sette roghi nell’Isola : due domati con elicotteri : sette gli Incendi di oggi in Sardegna che hanno richiesto in due casi l’intervento dei mezzi aerei della flotta regionale, coordinati dal Corpo forestale. Fiamme nel Sassarese, in località La Pedraia, in agro di Sassari ma nessun pericolo per il centro abitato di Palmadula grazie agli sforzi delle forze in campo. L’Incendio, in via di definitivo spegnimento, ha percorso circa 40 ettari di seminativo e un ettaro e mezzo di macchia ...

Incendio nel Sassarese - allerta in Sardegna/ Ultime notizie video : case minacciate dalle fiamme : Incendio nel Sassarese, allerta in Sardegna: Ultime notizie e video. case minacciate dalle fiamme, diverse squadre al lavoro per spegnere il rogo. Gli aggiornamenti(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 18:49:00 GMT)

Incendi - alto rischio in Sardegna : permane l’allerta : La Protezione civile regionale ha diramato una nuova allerta in Sardegna per alto rischio di Incendi. L’Isola, infatti, è ancora al centro di una bolla di calore che persisterà nelle prossime ore, aumentando il pericolo per l’innesco di roghi. Il bollettino indica diverse località con il codice giallo (attenzione media), mentre in Gallura, nel Cagliaritano e nel Sarrubus, nel sud Sardegna, l’attenzione è rinforzata (codice ...

Incendi Sardegna - vasto rogo nel Sassarese : case minacciate dal fuoco : Un grosso Incendio è divampato nelle campagne tra Palmadula e l’Argentiera, nell’area rurale della Nurra di Sassari. Le fiamme lambiscono alcune abitazioni di campagna nella località La Pietraia. Sul posto stanno intervenendo le squadre dei vigili del fuoco di Porto Torres. Non è possibile al momento sapere quanto sia vasta l’area interessata, né le cause che hanno scatenato il rogo. Ma data la presenza di vento e condizioni ...

Caldo in Sardegna : domani elevato il pericolo di Incendi - codice arancio : Anche domani è elevato il pericolo di incendi in alcune zone della Sardegna, a causa delle elevate temperature: in Gallura, nel Cagliaritano e nel Sarrabus il codice di allerta della Protezione civile regionale è passato da giallo ad arancione. Nella gran parte dell’isola il bollettino di previsione di pericolo incendio per domani indica un livello di pericolosità media (codice giallo). L'articolo Caldo in Sardegna: domani elevato il ...