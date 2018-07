Incendi Grecia | Apocalisse di fuoco intorno Atene | 100 morti e dispersi | “scenario da

Incendio in Grecia - il cordoglio di Manolas : 'Non ho parole - forza e coraggio!' : Immancabile la solidarietà giunta alla Grecia da tutto il mondo a partire dall'Italia. Una catastrofe che ha rievocato un'altra strage causata dalle fiamme nel 2007, quando 60 persone morirono nei ...

Situazione drammatica in Grecia per gli Incendi: l'ultimo bilancio ufficiale è di 79 morti accertati, ma si teme che il numero delle vittime possa crescere dal momento che sono ancora decine i dispersi. Le autorità hanno invitato le famiglie a chiamare una linea telefonica dedicata per dare informazioni e dati necessari. La guardia costiera sta passando al setaccio le coste alla ricerca dei corpi delle persone che hanno cercato di scappare

Incendi in Grecia : le vittime accertate sono 79 - si cercano i dispersi : E' drammatica la situazione in Grecia, dove le condizioni meteorologiche, caldo torrido e forte vento, hanno alimentato una serie di roghi nei dintorni della capitale. Decine di bambini tra gli ustionati gravi.

INCENDIO ATENE, video e Ultime notizie dalla GRECIA: "Qui come Pompei", raccontano i sopravvisuti. Bilancio MORTI e FERITI potrebbe aggravarsi. Pescherecci e yacht partecipano ai soccorsi

Grecia - l'Attica devastata dagli Incendi. Accertate almeno 74 vittime - 550 feriti : La Grecia è sotto choc per i focolai divampati nell'Attica e che hanno causato di 74 vittime Accertate e almeno 550 feriti. Questo l'ultimo tragico bilancio ufficiale degli incendi che hanno colpito ...

Grecia : «Incendi - c?è dolo e zero prevenzione» - l?urlo della Grecia impoverita : Mito, politica e intrighi si sposano nella tragedia del fuoco che attraversa le foreste intorno ad Atene e incenerisce gli umani di Mati, i turisti della Pompei greca in fuga dalle fiamme alimentate...

Grecia : 'Incendi - c'è dolo e zero prevenzione' - l'urlo della Grecia impoverita : di Marco Ventura Mito, politica e intrighi si sposano nella tragedia del fuoco che attraversa le foreste intorno ad Atene e incenerisce gli umani di Mati, i turisti della Pompei greca in fuga dalle fiamme alimentate da Eolo.

Il giorno dopo gli Incendi in Grecia : Le fiamme sono quasi tutte sotto controllo, ma ci sono almeno 74 morti e ancora decine di dispersi: il governo parla di "tragedia indicibile", mentre la magistratura indaga sulle cause The post Il giorno dopo gli incendi in Grecia appeared first on Il Post.

Incendio Atene - in Grecia continua la ricerca dei sopravvissuti : 74 morti accertati - 187 feriti di cui 23 minori : In Grecia – con gli incendi che hanno devastato l’Attica in poche ore – continua la ricerca dei sopravvissuti. Il numero delle vittime accertate è attualmente di 74 morti. Risultano inoltre 187 feriti, dei quali 23 minori. Le ricerche si concentrano principalmente nella zona di Mati, incenerita dalla furia delle fiamme. I corpi delle vittime vengono trasferiti all’obitorio di Goudi per le procedure di identificazione. Tra i ...