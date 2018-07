Incendi in Grecia - Atene “indebolita” dai tagli alla Protezione civile : Incendi in Grecia, Atene “indebolita” dai tagli alla Protezione civile Incendi in Grecia, Atene “indebolita” dai tagli alla Protezione civile Continua a leggere L'articolo Incendi in Grecia, Atene “indebolita” dai tagli alla Protezione civile proviene da NewsGo.

Incendio Atene - in Grecia continua la ricerca dei sopravvissuti : 74 morti accertati - 187 feriti di cui 23 minori : In Grecia – con gli incendi che hanno devastato l’Attica in poche ore – continua la ricerca dei sopravvissuti. Il numero delle vittime accertate è attualmente di 74 morti. Risultano inoltre 187 feriti, dei quali 23 minori. Le ricerche si concentrano principalmente nella zona di Mati, incenerita dalla furia delle fiamme. I corpi delle vittime vengono trasferiti all’obitorio di Goudi per le procedure di identificazione. Tra i ...

Incendi Atene - Macedonia offre 100mila euro alla Grecia : La Macedonia ha offerto 6 milioni di dinari, pari a circa 100mila euro, per aiutare la Grecia a combattere gli Incendi che hanno ucciso oltre 75 persone persone vicino ad Atene. Il primo ministro ...

IncendiO ATENE/ Morti e fiamme - ma nessuno parla delle colpe dell'Europa : Quanto accaduto in Grecia è anche colpa dello stato in cui il Paese è stato ridotto dopo aver seguito le ricette imposte da Ue e Fmi. nessuno però lo dice. PAOLO ANNONI(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 06:01:00 GMT)FCA & FERRARI IN BORSA/ Quello che vedono investitori e speculatori dopo Marchionne, di P. AnnoniDIARIO GRECIA/ Tsipras si mette la cravatta, ma la Troika controlla ancora ATENE, di S. Coggiola

Incendi vicino ad Atene : 74 morti accertati nei roghi - 16 bambini in gravi condizioni : In fiamme i boschi attorno alla capitale greca: madri e figli morti abbracciati, in migliaia in fuga verso le spiagge per salvarsi. Oltre 550 feriti. La località di Mati come Pompei: «Non c’è più».I turisti italiani in hotel: «Cielo di fuoco». Tre giorni di lutto nazionale

Atene - si temono più di 100 morti negli Incendi. Oltre 550 i feriti. 'Roghi dolosi' - FOTO e VIDEO : Si temono più di 100 morti e si contano almeno 550 feriti negli incendi intorno ad Atene . Sono 74 le vittime accertate , 16 bambini sarebbero feriti gravi. Il governo pensa all'origine dolosa. Sono ...

"Temiamo oltre 100 morti" - 550 feriti. Dramma Incendi ad Atene : Continua a salire il Drammatico bilancio degli incendi nelle zone boschive intorno ad Atene. I morti sono almeno 50, oltre un centinaio i feriti. Il governo Tsipras chiede l'aiuto dell'Ue Segui su affaritaliani.it

Incendi in Grecia - apocalisse ad Atene : bilancio sale a 74 morti accertati - “gente in mare per sfuggire alle fiamme”. Gli AGGIORNAMENTI LIVE : 1/72 ...