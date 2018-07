Incendi : Agrigento - arrestato piromane mentre appicca il fuoco : Palermo, 25 lug. (AdnKronos) – arrestato un piromane sorpreso mentre appicca va le fiamme a sterpaglie e rifiuti. E’ successo ad Agrigento , dove i Carabinieri hanno bloccato un 35enne che, dopo essere stato visto dai militari, ha tentato la fuga in auto. Al termine di un rocambolesco inseguimento a sirene spiegate, i Carabinieri lo hanno arrestato . Nelle sue tasche trovati accendini, fiammiferi e materiale infiammabile. “Gli ...

Elicottero Aeronautica Militare interviene nella provincia di Agrigento per lo spegnimento di un Incendi o. : Nuovo intervento di un Elicottero HH-139A dell' Aeronautica Militare in servizio di allarme antincendio nella Regione Sicilia Nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 5 luglio, un Elicottero HH-139A dell'...

Agrigento. Iole Bosio morta a Napoli in un Incendio : Iole Bosio è morta nell’incendio della sua abitazione in centro a Napoli. Nonostante il tempestivo intervento dei Pompieri per la donna